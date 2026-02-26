Giữ chỗ từ 21h tối hôm trước, vạ vật vỉa hè xuyên đêm chờ mua vàng Thần Tài

Trên phố Trần Nhân Tông, ngay từ 23h đêm hôm trước (25/2), nhiều bạn trẻ đã xếp hàng chờ mua bạc ngày vía Thần Tài, cho thấy sức hút đặc biệt của mặt hàng này năm nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Lúc 3h30 ngày 26/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), khung cảnh mua sắm trên phố Trần Nhân Tông cho thấy sự tương phản rõ rệt. Trong khi lượng người mua vàng còn khá thưa thớt, lác đác vài khách ghé cửa hàng, thì ở các điểm bán bạc đã có hàng chục người xếp hàng chờ đợi (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Tô Hoà Bình (Đống Đa, Hà Nội) là khách hàng xếp hàng quen thuộc nhiều năm liền, năm nay tiếp tục có mặt từ rất sớm trên phố Trần Nhân Tông để mua vàng. Lo ngại giá vàng tăng cao, ông quyết định đến xếp hàng từ 21h tối hôm trước và dự định mua 4 chỉ vàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhiều người mang theo bạt trải, đồ ăn nhẹ, nước uống để thức chờ xuyên đêm đến sáng (Ảnh: Mạnh Quân).

4h30 sáng, khoảng gần 50 người tập trung trước một cơ sở kinh doanh vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông, chờ lấy số thứ tự, đợi đến giờ mở cửa để mua vàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng thời điểm, tại cửa hàng bán bạc trên đường Quang Trung (Hà Đông), dù 6h cửa hàng mới bắt đầu mở bán, nhân viên đã có mặt sớm để mở cửa, kiểm tra hàng hóa, sắp xếp lại quầy kệ và vệ sinh khu vực trưng bày.

Thời điểm này đã có khoảng hơn 30 người xếp hàng trước cơ sở kinh doanh vàng, bạc lớn để chờ mở cửa (Ảnh: Thành Đông).

Dòng người xếp hàng tràn ra lòng đường Quang Trung (Ảnh: Thành Đông).

Đến 5h15, một cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên đường Cầu Giấy đã mở cửa sớm để đón khách vào ngồi chờ bên trong (Ảnh: Hải Long).

Theo nhân viên của cửa hàng thông tin, với lượng khách hiện tại chưa quá đông, nhân viên phát số thứ tự cho khách, chờ tới 6h30 bắt đầu giao dịch. Với những khách hàng giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên thì sẽ bắt buộc chuyển khoản, dưới 20 triệu thì có thể dùng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Anh Nguyễn Tuấn Việt (phường Tây Hồ) có mặt từ 4h sáng để chờ mua vàng tại cửa hàng trang sức trên đường Cầu Giấy. Theo anh Việt, hôm nay anh dự định mua 1 chỉ vàng để lấy may mắn trong ngày vía thần tài.

"Mình không muốn mua nhiều hơn, chỉ mua một chỉ để khởi đầu lại. Sau khi chia tay vợ cũ, mình muốn làm lại từ đầu nên quyết định mua vàng để xem như có một khởi đầu mới", anh Việt chia sẻ.

Cũng tại cửa hàng này, nhân viên cho biết 6h30 sẽ chính thức bắt đầu giao dịch và khách hàng có thể mua tối đa 30 chỉ, nếu quá sẽ phải chờ hẹn lấy sau. Đến 6h cửa hàng này đã có hơn 100 người chờ.

Đến giờ giao dịch, không khí người dân tấp nập mua vàng tại các cơ sở kinh doanh vàng ở Hà Nội.

Chị Nguyễn Việt Anh (phường Cầu Giấy) đi từ 4h sáng để xếp hàng mua 2 chỉ vàng ngày vía Thần Tài tại một cửa hàng trên đường Cầu Giấy. "Năm nào tôi cũng cố gắng đến sớm để xếp hàng mua 1-2 chỉ lấy may. Năm nay có vẻ mọi người đi muộn hơn năm trước. Khoảng 6h sáng mới đông, những năm trước mọi người xếp hàng sớm lắm", chị Việt Anh cho hay.

Anh Tất Giao (20 tuổi) và anh Quang Trường (23 tuổi) có mặt từ 4h sáng tại một cửa hàng vàng bạc ở Hà Đông để chờ đến lượt mua trong ngày vía Thần Tài. Hai anh mua số lượng bạc tối đa gồm 2 thỏi loại 5 lượng và 1 thỏi loại 1 lượng. Sau khi mua xong, cả hai sẽ về nghỉ ngơi để chiều kịp đến trường học như kế hoạch.

Anh Giao cho biết, hai anh đã xếp hàng gần 3 tiếng đồng hồ mới đến lượt giao dịch. Dù phải dậy từ rất sớm và chờ đợi khá lâu, cả hai vẫn giữ tâm trạng vui vẻ vì xem đây là một thói quen đầu năm để cầu mong may mắn. Chia sẻ về quyết định mua bạc thay vì vàng, do điều kiện tài chính còn eo hẹp nên hai anh lựa chọn bạc để phù hợp với khả năng chi tiêu.

"Sinh viên nên tụi mình cũng không dư dả. Mua bạc thay vàng cho nhẹ tiền nhưng vẫn có chút lộc đầu năm", anh Giao nói.

Ngoài các sản phẩm vàng miếng và nhẫn tròn trơn, các cửa hàng tại Hà Nội cũng đã tung ra thị trường nhiều sản phẩm hình tượng ngựa, trang sức có mẫu mã đa dạng để phục vụ nhu cầu của người dân trong năm mới Bính Ngọ (Ảnh: Hải Long).