Giới siêu giàu ồ ạt rút vốn khỏi Mỹ, giảm phụ thuộc vào đồng USD

Các văn phòng quản lý tài sản gia đình (Family Office) - “cỗ máy đầu tư” đứng sau những gia tộc giàu có nhất hành tinh - đang lên kế hoạch cho một cuộc đại tu danh mục đầu tư quy mô lớn kỷ lục. Một dòng vốn khổng lồ đang được rút mạnh ra khỏi nước Mỹ.

Báo cáo Tài sản Gia đình Toàn cầu của UBS (UBS Global Family Office Report) chỉ ra rằng có tới 60% văn phòng gia đình có kế hoạch thay đổi chiến lược phân bổ vốn đầu tư trong năm tới. Xu hướng ghi nhận phần lớn đều lựa chọn cắt giảm tỷ trọng nắm giữ tài sản tại Mỹ để chuyển dịch dòng tiền sang các thị trường mới nổi.

Ông John Mathews, người đứng đầu bộ phận quản lý tài sản tư nhân khu vực châu Mỹ của ngân hàng UBS, phân tích: “Nếu như năm ngoái, mối bận tâm lớn nhất của các văn phòng gia đình là căng thẳng thuế quan thương mại toàn cầu, thì cục diện hôm nay đã hoàn toàn xoay trục. Tâm điểm lo ngại giờ đây đổ dồn vào các cuộc xung đột địa chính trị trên thế giới, khối nợ toàn cầu và xu hướng lãi suất. Họ không chỉ đánh giá các tác động ngắn hạn, mà đang nhìn nhận cả những hệ lụy dài hạn của những biến số này”.

Quyết định rút lui phản ánh một làn sóng dịch chuyển rộng lớn hơn của giới siêu giàu khỏi nền kinh tế Mỹ, xuất phát từ thực trạng thị trường chứng khoán Mỹ bị tập trung quá mức vào một nhóm cổ phiếu công nghệ, nỗi sợ hãi về một bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) sắp vỡ, các lệnh trừng phạt thuế quan, sự suy yếu của đồng USD…

Dù vậy, giới cố vấn tài chính lưu ý rằng đây không phải là một làn sóng bán tháo theo kiểu "tẩy chay" nước Mỹ. Thay vào đó, trước bối cảnh các cuộc khủng hoảng toàn cầu ngày một leo thang, các văn phòng gia đình quốc tế chỉ đơn thuần muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư theo bản đồ địa lý.

Giới siêu giàu tháo chạy khỏi đồng USD (Nguồn: Reuters)

Đáng chú ý, thuật ngữ thời thượng mới trong giới đầu tư siêu giàu hiện nay là đa dạng hóa quyền tài phán (jurisdictional diversification) - tức rải tiền ở nhiều quốc gia khác nhau để phòng ngừa rủi ro hệ thống.

Mục tiêu cốt lõi của chiến lược này là cắt giảm mức độ phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, hay còn gọi là xu hướng phi USD hóa (de-dollarization). Hơn 1/4 số văn phòng gia đình lên kế hoạch hạ tỷ trọng nắm giữ các tài sản định giá bằng đồng USD. Bên cạnh đó, 2/3 số bên được hỏi dự báo niềm tin vào vai trò đồng tiền dự trữ của đồng USD sẽ sụt giảm, và gần một nửa thừa nhận danh mục của họ đang bị phụ thuộc quá mức vào đồng bạc xanh này.

Khảo sát của UBS kết luận, rủi ro số một trong vòng 12 tháng tới - cũng như trong vòng 5 năm tới - chính là sự bất định về địa chính trị. Xếp ngay vị trí thứ hai là bóng ma của một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu. Lạm phát phi mã, tấn công mạng và khủng hoảng nợ cũng là những mối đe dọa được đặt ở mức cảnh báo cao.

Những áp lực này buộc giới đầu tư siêu giàu phải chuẩn bị tâm lý không chỉ cho những biến động ngắn hạn, mà cho cả một thời kỳ kéo dài của những rủi ro gia tăng và có mối liên hệ mật thiết với nhau.

Các văn phòng gia đình dường như đang tập trung vào việc xây dựng khả năng chống chịu trước một bức tranh rủi ro rộng lớn và phức tạp hơn, kết hợp giữa việc điều chỉnh phân bổ tài sản với chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng tài chính.

Cụ thể, giới siêu giàu có kế hoạch tăng tỷ trọng vào cổ phiếu của các thị trường mới nổi, cũng như các khoản đầu tư vào hạ tầng và vàng. Ngược lại, họ sẽ giảm nhẹ lượng tiền mặt nắm giữ cũng như thu hẹp danh mục bất động sản.