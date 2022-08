Giới đầu tư vàng thấp thỏm trước giờ Mỹ công bố tín hiệu lạm phát

Chiều qua (9/8), các doanh nghiệp lớn giao dịch vàng miếng SJC tại 66,2-67,22 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên trước. Chênh lệch mua bán là 1,02 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 1.793 USD/ounce (tương đương 50,62 triệu đồng/lượng), tăng 9 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tự do chưa thuế phí, vàng thế giới đang rẻ hơn trong nước 16,6 triệu đồng/lượng.

Giới đầu tư vàng đang thấp thỏm trước giờ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ, dự kiến vào hôm nay (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng thế giới tiến sát 1.800 USD/ounce, mức cao nhất trong 4 tuần khi giới đầu tư nín thở chờ báo cáo lạm phát Mỹ dự kiến công bố vào hôm nay.

Một số chuyên gia nhận định, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 7 có thể tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn 0,4% so với tháng trước. Chỉ số giá sản xuất tăng thêm 0,2% so với tháng 6.

Cuối tuần trước, Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố số việc làm trong tháng 7 của Mỹ tăng thêm 528.000 việc làm, tương ứng tăng 33% so với tháng trước.

Thông tin tích cực này củng cố quan điểm rằng nền kinh tế Mỹ chưa rơi vào suy thoái, đồng thời cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên chiến lược tăng lãi suất từ nay cho đến cuối năm.

Ông Tom Essaye, nhà sáng lập công ty nghiên cứu Sevens Report, cho biết nếu lạm phát vẫn "nóng" trong lúc nền kinh tế khỏe mạnh và tạo ra nhiều việc làm thì Fed sẽ không ngần ngại tăng lãi suất để hạ nhiệt giá cả. Còn lạm phát "hạ nhiệt" thì cơ quan này sẽ nhẹ tay hơn trong chính sách thắt chặt tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME, 69,5% bình chọn cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,75% vào tháng 9 tới và 0,5% vào kỳ điều chỉnh tiếp theo.

Hiện tại, lãi suất tham chiếu tại Mỹ nằm trong khoảng 2,25% - 2,5%. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 12/2018.

Ông Mike McGlone, chiến lược gia tại Bloomberg Intelligence dự báo, vàng có nhiều dư địa để phát triển trong thời gian tới. Kim loại quý có thể tiến sát ngưỡng 2.000 USD/ounce và duy trì mức hỗ trợ là 1.700 USD/ounce, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.