Giao hơn 63.000ha biển cho EVN, PVN sử dụng trong 3 năm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành 2 quyết định giao quyền sử dụng khu vực biển cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để đo đạc, điều tra, khảo sát phục vụ phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại Bắc Bộ và Nam Trung Bộ.

Theo đó, PVN được giao hơn 39.811ha khu vực biển ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng để khảo sát phục vụ dự án Điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1; độ sâu sử dụng đến 140m, độ cao công trình, thiết bị đến 40m so với mực nước biển trung bình.

EVN được giao 24.000ha khu vực biển ngoài khơi quần đảo Long Châu và đảo Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng) để khảo sát phục vụ các dự án Điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 1.3 và 1.4, với thông số kỹ thuật tương tự. Thời hạn giao sử dụng khu vực biển là 36 tháng; các doanh nghiệp không phải nộp tiền sử dụng khu vực biển.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu EVN, PVN không được thực hiện hoạt động ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền, môi trường biển, giao thông hàng hải; không cản trở hoạt động hợp pháp và các công trình, thiết bị trên biển đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Khu vực Đảo Bạch Long Vỹ ở TP Hải Phòng (Ảnh: VGP).

Không được chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển; không được khai thác tài nguyên biển khi chưa được giao khu vực biển.

Trước khi triển khai và trong quá trình thực hiện hoạt động đo đạc, điều tra, khảo sát, hai doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng để bảo đảm không ảnh hưởng đến các hoạt động quốc phòng, an ninh tại khu vực.

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết 253/2025 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Tại dự thảo, Bộ Công Thương đề xuất nhiều quy định đối với điện gió ngoài khơi, gồm: Điều kiện của doanh nghiệp khảo sát; hồ sơ, trình tự chấp thuận chủ trương đầu tư; xử lý chi phí khảo sát và chi phí lập hồ sơ; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Các quy định áp dụng cho các dự án bán điện lên hệ thống điện quốc gia, dự kiến vận hành giai đoạn 2025-2035.

Doanh nghiệp khảo sát phải có vốn điều lệ tối thiểu 5.000 tỷ đồng và kinh nghiệm đầu tư hoặc tham gia dự án năng lượng quy mô từ 10.000 tỷ đồng, đã vận hành trong 5 năm gần nhất, hoặc từng quản lý, thi công điện gió ngoài khơi. Quy định không áp dụng với đơn vị tư vấn, trừ trường hợp tự khảo sát.

Với chi phí khảo sát, nhà đầu tư được lựa chọn phải hoàn trả chi phí cho doanh nghiệp nhà nước 100% vốn trong 30 ngày; nếu sau 12 tháng không có nhà đầu tư, chi phí được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh. Trường hợp cùng góp vốn, các bên hoàn trả chi phí theo tỷ lệ góp vốn; nếu dự án bị dừng hoặc hủy, chi phí được hạch toán theo quy định.