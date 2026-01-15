Giải pháp vận hành trơn tru cho hộ kinh doanh trong mùa cao điểm

App TPBank - Trợ lý số cho hộ kinh doanh mùa cao điểm

Với bộ tính năng được thiết kế riêng cho cửa hàng, App TPBank phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh, từ shop online nhỏ lẻ đến các hộ kinh doanh kết hợp cả kinh doanh online và trực tiếp tại cửa hàng.

Với các cửa hàng chưa có thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ, chủ shop chỉ cần đăng ký tính năng SoftPOS để biến mọi điện thoại Android có NFC trở thành máy quẹt thẻ di động, chấp nhận thanh toán từ Visa, Mastercard, JCB hay thẻ nội địa chỉ với một chạm.

Không chỉ hỗ trợ bán hàng thuận tiện, TPBank còn tiếp thêm động lực tài chính cho chủ shop thông qua chương trình “Giao dịch càng nhiều - Hoàn tiền càng lớn”, với ưu đãi hoàn phí giao dịch POS/SoftPOS lên tới 20% (tối đa 4 triệu đồng) dành cho các cửa hàng có doanh số tăng trưởng theo quy định của chương trình.

Bên cạnh đó, QR Vạn năng của TPBank giúp đơn giản hóa hoạt động thanh toán cho nhiều mô hình kinh doanh. Chỉ với một mã QR, shop có thể chấp nhận thanh toán từ nhiều ví điện tử trong và ngoài nước như WeChat, PromptPay hay KHQR.

Các giao dịch được tự động quy đổi sang VND và ghi nhận trực tiếp vào tài khoản, giúp việc bán hàng trở nên gọn gàng hơn, hạn chế xử lý tiền mặt và không cần thêm thiết bị hỗ trợ, phù hợp với bán hàng trực tiếp, livestream hay phục vụ khách quốc tế dịp Tết.

QR Vạn năng của TPBank giúp đơn giản hóa hoạt động thanh toán cho nhiều mô hình kinh doanh (Ảnh: TPBank).

Quản lý minh bạch để chủ shop nhẹ đầu mùa kinh doanh cuối năm

Với App TPBank, thông báo biến động số dư có thể được chia sẻ cho nhiều vai trò cùng lúc, từ cộng sự, quản lý ca đến kế toán phụ trách. Mỗi giao dịch phát sinh đều được hệ thống tự động gửi thông báo theo phân quyền, giúp dòng tiền được theo dõi song song, minh bạch theo thời gian thực, thay thế hoàn toàn việc chụp ảnh sao kê, chuyển tiếp tin nhắn hay đối chiếu thủ công vốn dễ sai sót trong mùa cao điểm.

Chị Minh Thu, chủ cửa hàng mỹ phẩm online tại Hà Nội, cho biết: “Từ khi dùng App TPBank, các giao dịch báo về theo thời gian thực, chia sẻ được cho người phụ trách nên đỡ rối hẳn”.

Các chủ shop có thể bật tính năng loa ting ting để nghe thông báo giao dịch tiền về ngay trên loa điện thoại, hoặc đăng ký sử dụng thiết bị loa ngoài với âm lượng lớn hơn. Hiện TPBank cũng triển khai ưu đãi tặng loa báo tiền “ting ting” cho các cửa hàng đạt điều kiện theo chương trình.

Hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế, tiếp sức vốn mở rộng kinh doanh

Hỗ trợ các cửa hàng từng bước chuyển đổi số, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Nghị định 70 về hóa đơn điện tử, kê khai và minh bạch thu - chi, App TPBank đã tích hợp nộp thuế online, đồng thời liên kết với phần mềm quản lý bán hàng và tạo chữ ký số.

App TPBank hiện đã tích hợp nộp thuế trực tuyến, đồng thời liên kết với phần mềm quản lý bán hàng và tạo chữ ký số (Ảnh: TPBank).

Nhằm hỗ trợ xuất hóa đơn và kê khai thuế dễ dàng, TPBank triển khai ưu đãi phí phần mềm quản lý bán hàng VietQR chỉ còn 500.000 đồng, bao gồm: phần mềm quản lý bán hàng; xuất hóa đơn điện tử chuẩn thuế không giới hạn trong năm đầu; miễn phí chữ ký số và kê khai thuế theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, giải pháp EZBill được TPBank giới thiệu như một phương án trọn gói, giúp hộ kinh doanh bán hàng - xuất hóa đơn điện tử - kê khai và nộp thuế chỉ trên một thiết bị POS duy nhất. Gói giải pháp này có phí sử dụng trọn gói 2,5 triệu đồng cho 6 tháng đầu tiên (bao gồm thiết bị POS), kèm theo miễn phí 1.000 hóa đơn điện tử và chữ ký số.

TPBank còn tiếp sức tài chính cho chủ shop mở rộng kinh doanh thông qua các gói vay vốn linh hoạt. Theo đó, TPBank triển khai cho vay kinh doanh theo hạn mức tín dụng dành cho chủ hộ kinh doanh, với lãi suất chỉ từ 6,5% (cố định 3 tháng đầu). Ngoài ra, các chủ shop cũng có thể lựa chọn hình thức vay từng lần, với lãi suất cơ sở 3 tháng cộng biên độ 2,1%.

Chuyển đổi lên doanh nghiệp dễ dàng với TPBank Biz

Thông qua ứng dụng TPBank Biz, ngân hàng mang đến trải nghiệm mở tài khoản Ngân hàng Số dành cho doanh nghiệp online 100%, giúp các shop tiết kiệm thời gian và nhanh chóng sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Khi chuyển đổi lên doanh nghiệp cùng TPBank, các chủ shop được tặng tài khoản số đẹp, ấn phẩm QR Vạn năng chấp nhận thanh toán xuyên biên giới và thẻ doanh nghiệp TPBank Business Debit. Song song với đó, TPBank miễn phí dịch vụ Ngân hàng Số cùng hơn 30 loại phí giao dịch khác, đồng thời miễn phí phí thường niên thẻ TPBank Business Debit trong năm đầu.

Với sự đồng hành từ TPBank, chuyển đổi số không còn là gánh nặng, mà trở thành cách để các chủ shop nhẹ đầu hơn, an tâm hơn và giữ trọn nụ cười trong mùa Tết bận rộn. Khi mọi khâu từ thanh toán, quản lý dòng tiền đến tuân thủ Nghị định 70 được xử lý gọn gàng phía sau, điều còn lại là tập trung bán hàng, chăm sóc khách và tận hưởng một mùa Tết trọn vẹn.