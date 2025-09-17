Giải ngân 100% vốn đầu tư công, không để "có tiền mà không tiêu được"

Tại hội nghị thúc đẩy đầu tư công ngày 17/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công năm nay, nâng cao chất lượng đầu tư.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, phải có trách nhiệm cao nhất trong giải ngân vốn công, không để trì trệ, "có tiền mà không tiêu được".

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các cơ quan lựa chọn nhà thầu đúng cam kết, xây dựng đường găng tiến độ và theo dõi hàng tuần, kịp thời thay thế đơn vị không đạt yêu cầu.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu "vượt nắng, thắng mưa", "thi công 3 ca 4 kíp" để hoàn thành tiến độ. Từ đó, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng công trình, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu GDP 8,3-8,5%, trong đó giải ngân đầu tư công là một trong những động lực chính để đạt tăng trưởng ở mức cao. Gần 884.560 tỷ đồng vốn công cần giải ngân trong 2025 được Thủ tướng giao kế hoạch cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương từ đầu năm.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, 8 tháng đầu năm, cả nước giải ngân khoảng 409.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng giao. Số này tăng 5,9% về tỷ lệ và gần 135.300 tỷ đồng số tuyệt đối so với cùng kỳ năm ngoái.

Thủ tướng đánh giá cao những bộ ngành, địa phương giải ngân từ mức trung bình cả nước trở lên, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ cho rằng giải ngân đầu tư công vẫn còn những tồn tại như chậm bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn cung nguyên vật liệu chưa được giải quyết tốt, giá nguyên vật liệu tăng so với thời điểm mở thầu làm tăng chi phí. Một số địa phương chưa chủ động, còn đùn đẩy trách nhiệm, chờ đợi trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (Ảnh: VGP).

Đến hết tháng 8, có 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước. Còn 18 bộ ngành, 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được Thủ tướng giao, gần 38.400 tỷ đồng.

Thủ tướng phê bình, yêu cầu các cơ quan này kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Các đơn vị này phải có giải pháp để tăng giải ngân, và việc thực hiện này là một tiêu chí đánh giá cán bộ, kết quả hoàn thành công việc.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phân bổ hết 38.400 tỷ đồng kế hoạch vốn đã giao và các đơn vị rà soát, điều chuyển vốn từ dự án chậm sang nơi giải ngân tốt. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn cần xong trước 20/9 và đảm bảo giải ngân hết số được bổ sung. Các bộ ngành, địa phương phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách, theo dõi giải ngân từng dự án gắn với đánh giá kết quả.

Ngoài ra, 8 tổ công tác của Chính phủ tiếp tục đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và giải ngân đầu tư công.