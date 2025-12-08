Giải mã sức hút đặc biệt của cổ phiếu MCH khi chuyển sàn

Cổ phiếu MCH của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) được giao dịch trên sàn UPCoM từ năm 2017. Năm 2024, một lộ trình dài hạn đã được tiết lộ khi ban lãnh đạo công ty và Tập đoàn Masan (MSN) nhiều lần thông báo về các bước hiện thực hóa kế hoạch chuyển sàn của mã này lên HOSE. Ngày 4/12, MCH tổ chức roadshow, chính thức công bố sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán lớn nhất Việt Nam ngay trong tháng 12.

Roadshow "Niêm yết HOSE và câu chuyện tăng trưởng" tổ chức chiều ngày 4/12 được ban lãnh đạo của MCH và MSN nhấn mạnh là lần đầu tiên ra mắt một sản phẩm mới của Masan, nhưng "vẫn mang đầy đủ những đặc điểm quen thuộc của các sản phẩm từ trước đến nay của tập đoàn", đó là cổ phiếu MCH.

Phản ứng của các nhà đầu tư, khi có mặt chật kín khán phòng khách sạn Sheraton TPHCM chiều hôm đó, cho thấy những kỳ vọng không nhỏ của thị trường vào "viên kim cương gia bảo" của Masan Group.

Roadshow của MCH là tâm điểm của giới đầu tư chứng khoán trong tuần qua (Ảnh: MSN).

Mở cánh cửa hút vốn đầu tư cho MCH

3 thập kỷ vừa qua chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ của thị trường hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam, từ chỗ khan hiếm sản phẩm thương hiệu đến phát triển bùng bổ về chiều rộng, trước khi chuyển sang tập trung vào chiều sâu trải nghiệm và nâng cấp giá trị.

Phó tổng giám đốc MCH Phạm Đình Toại, trong buổi roadshow ngày 4/12, đã đưa ra tổng kết: "Trước đây, các sản phẩm có thương hiệu đều là do người nước ngoài mang tới Việt Nam. Cho đến khi MCH ra đời, khi đó người tiêu dùng Việt mới trở thành trung tâm của mọi nghiên cứu, mọi sản phẩm mới.

Chúng tôi tạo ra sản phẩm mới không phải chỉ để tối ưu công năng, mà quan trọng hơn là đáp ứng tâm lý, làm thỏa mãn tinh thần của người Việt".

Ông Toại cũng nhấn mạnh: "MCH là hiện tượng thành công tại Việt Nam và châu Á trong 3 thập kỷ vừa qua với năng lực tạo ra và làm chủ các thương hiệu mạnh, sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về người tiêu dùng".

Phó tổng giám đốc MCH Phạm Đình Toại trong buổi roadshow ngày 4/12 (Ảnh: MSN).

Hiện Masan Consumer là doanh nghiệp FMCG Việt hiếm hoi ghi dấu ấn đậm nét và bền vững trong đời sống của người Việt. Sản phẩm của công ty hiện diện tại 98% gia đình Việt, chiếm lĩnh từ gian bếp, phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ và cả sản phẩm out-of-home (sử dụng bên ngoài gia đình).

Trong 5 năm tới, MCH không giấu tham vọng đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống nhằm đạt mục tiêu đưa cả 16 thương hiệu sở hữu đạt doanh số từ 100 triệu USD trở lên, hiện đại hóa chuỗi phân phối với mô hình "Retail Supreme" và đưa công nghệ tham gia sâu hơn vào từng khâu trong quy trình nghiên cứu - sản xuất - phân phối toàn diện của mình.

Tuy nhiên, việc niêm yết trên UPCoM suốt thời gian dài khiến cơ hội tiếp cận các nguồn vốn đầu tư của MCH hạn chế hơn nhiều so với tiềm năng của doanh nghiệp này. Trong cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam, HOSE mới là điểm đến ưu tiên của dòng vốn dài hạn, đặc biệt là từ khối ngoại.

Sàn giao dịch này được duy trì bởi bộ khung tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất thị trường: từ minh bạch thông tin, chuẩn kiểm toán, kiểm soát giao dịch đến quản trị rủi ro. Chính các yêu cầu cao khiến chỉ các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh vững chắc, vận hành bền vững, đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế mới trụ vững.

Với một doanh nghiệp có quy mô tới 1,2 tỷ USD doanh thu như MCH, việc chuyển sàn từ UPCoM lên HOSE mang lại giá trị thực chất. Chủ động chọn HOSE không chỉ là bước đi chiến lược mà còn thể hiện năng lực đã được kiểm chứng của doanh nghiệp, khi thỏa mãn các tiêu chí quan trọng về quản trị, chuẩn hóa báo cáo và sự sẵn sàng tham gia vào sân chơi cạnh tranh hàng đầu của thị trường vốn Việt Nam.

Đồng thời, niêm yết trên HOSE cũng mở rộng cánh cửa tiếp cận dòng vốn quốc tế. Các quỹ ngoại - từ chủ động đến ETF quy mô lớn - thường chỉ giải ngân vào các doanh nghiệp đạt đồng thời nhiều điều kiện: vốn hóa đủ lớn, tăng trưởng ổn định, biên lợi nhuận bền vững, thị phần mạnh và doanh thu mang tính lặp lại.

Vì vậy, chuyển sàn, với MCH, không đơn thuần là thay đổi địa chỉ niêm yết; đó là bước nâng hạng vị thế và tiêu chuẩn vận hành của doanh nghiệp trên bản đồ vốn quốc tế.

Theo ông Hoàng Nam, Giám đốc Nghiên cứu và phân tích của Chứng khoán Vietcap, khi lên sàn, MCH mang tới cơ hội lớn để đầu tư vào một ngành mang tính chất xương sống của nền kinh tế Việt Nam.

Mã này, ngoài chỉ tiêu về thanh khoản, đã đáp ứng được hầu hết các tiêu chuẩn để được đưa vào các rổ chỉ số lớn như VN30, VN100, FTSE Vietnam 30 hay MVIS Vietnam Index - những rổ có yêu cầu cao về vốn hóa, thanh khoản và tính ổn định của doanh nghiệp.

Thêm lựa chọn cho thị trường vốn đang "khát" cổ phiếu chất lượng

Sự kiện MCH niêm yết tại HOSE diễn ra trong thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển động mạnh. Việc FTSE Russell chính thức đưa Việt Nam vào nhóm “thị trường mới nổi thứ cấp”, cùng với xu hướng phục hồi của hoạt động IPO, đã tạo ra một mặt bằng kỳ vọng mới cho toàn thị trường.

Trong bối cảnh thị trường cần thêm những doanh nghiệp có quy mô lớn và khả năng công bố minh bạch, việc MCH quyết định chuyển sàn không chỉ là một động thái nội bộ mà còn mang ý nghĩa bổ sung cho cấu trúc của HOSE.

Sự hiện diện của MCH trên HOSE được kỳ vọng tăng thêm trọng lượng cho nhóm doanh nghiệp tiêu dùng - vốn được đánh giá là phân khúc có nền tảng ổn định và nhu cầu bền vững.

Sự quen thuộc của các thương hiệu do MCH sở hữu mang lại thế mạnh không nhỏ cho công ty trong tiến trình lên sàn HOSE (Ảnh: MSN).

Trong các lĩnh vực kinh doanh, ngành hàng tiêu dùng thiết yếu luôn giữ vị thế đặc biệt khi được xem là nhóm có tính phòng thủ cao: ít chịu dao động trước biến động kinh tế - tài chính. Nhờ đặc tính ổn định này, cổ phiếu của các doanh nghiệp trong ngành thường được nhà đầu tư ưa chuộng, săn đón và chấp nhận mức định giá cao hơn mặt bằng chung,

Dưới góc nhìn của một nhà đầu tư dài hạn, lãnh đạo của Masan Group mới đây cũng đã ví MCH là “khoản đầu tư kim cương”, với 5 lý do:

Thứ nhất, xét về kinh doanh, MCH đã chứng minh năng lực tăng trưởng cao trong quá khứ. Tuy vậy, với các kế hoạch hiện tại, mức tăng trưởng này được đánh giá "mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu khi người Việt đang nhanh chóng chuyển từ tiết kiệm sang chi tiêu, với mong muốn có trải nghiệm sống tốt hơn".

Thứ hai, xét về tính dẫn dắt, MCH cho thấy công ty đang nắm đa số lợi nhuận của các ngành mục tiêu, với bảng cân đối kế toán lành mạnh. Ông Huỳnh Việt Thăng - Giám đốc tài chính của MCH - cho biết công ty đang duy trì tỷ suất đầu tư vào tài sản cố định đạt trung bình 25%.

Thứ ba, xét về hệ thống phân phối, MCH nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Masan và được thừa hưởng mạng lưới gần 500.000 điểm bán toàn quốc.

Thứ tư, xét về sản phẩm, MCH có tới 5 thương hiệu đạt doanh thu 100 triệu USD trở lên, và đang trên hành trình đưa cả 16 thương hiệu quan trọng của doanh nghiệp lên mốc doanh thu này.

Masan Consumer đang có tới 5 thương hiệu có doanh thu 100 triệu USD trở lên (Ảnh: MSN).

Thứ năm, xét về cổ phiếu, MCH luôn mang lại cổ tức cao. Đối với nhiều nhà đầu tư dài hạn, mức chi trả cổ tức chỉ riêng trong năm 2023-2024 đã gần thu hồi vốn đầu tư, chưa kể lợi ích từ việc thị giá cổ phiếu tăng.

Trên thực tế, không chỉ giữ được đà tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn, Masan Consumer đã chứng minh công ty là một trong những doanh nghiệp chia cổ tức hậu hĩnh nhất, với tổng số tiền được công bố là 1,5 tỷ USD tiền mặt.

Suốt giai đoạn 2018-2024, MCH đã trả cổ tức 80% trên mệnh giá cho cổ đông. Riêng trong năm 2023 và năm 2024, tổng mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt của MCH lên tới 36.300 đồng/cổ phiếu.