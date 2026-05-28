Giải mã bí mật kinh doanh phía sau dịch vụ giao sữa nhanh hơn pha cà phê

"Ma trận" kho hàng siêu nhỏ: Bí mật của tốc độ 10 phút

Trong một cuộc họp công việc trực tuyến, Neha Sharma, một kế toán viên tại New Delhi, chợt nhận ra gia đình đã hết tã cho con gái nhỏ. Ngay lập tức, cô mở ứng dụng trên điện thoại để đặt một gói hàng mới. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, khi cuộc họp vẫn đang tiếp diễn, gói hàng đã được giao đến tận cửa nhà cô một cách chính xác.

"Rất tiện lợi. Tôi không còn phải ra khỏi nhà để mua thực phẩm hay đồ dùng thiết yếu nữa", Sharma chia sẻ với WSJ. Cô là một trong hàng triệu người thuộc tầng lớp trung lưu Ấn Độ đang thúc đẩy làn sóng thương mại siêu nhanh (quick-commerce).

Dịch vụ giao hàng siêu tốc của Ấn Độ đang được xem như một “kỳ quan” của thế giới, khi các nền tảng cạnh tranh để giao mọi thứ cho 430 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu (Ảnh: LinkedIn).

Để đạt được tốc độ giao hàng nhanh hơn cả thời gian pha một tách cà phê, các doanh nghiệp không dựa vào những kho bãi khổng lồ ở ngoại ô. Thay vào đó, họ thiết lập một mạng lưới dày đặc các kho hàng tối hoặc trung tâm thực hiện đơn hàng siêu nhỏ ngay trong lòng các khu dân cư đông đúc.

Theo WSJ, các kho hàng này thường có diện tích từ 300-1.000 m2, nhỏ hơn rất nhiều so với các kho truyền thống. Tại một thành phố như New Delhi, cần tới 200 kho nhỏ như vậy để đảm bảo bán kính giao hàng chỉ trong vòng 1-3 km.

Bên trong mỗi kho hàng này, quy trình được lập trình chính xác đến từng giây. Khi đơn hàng nổ ra, thiết bị cầm tay của nhân viên kho sẽ chỉ dẫn lộ trình ngắn nhất đến kệ hàng. Những món đồ bán chạy như bánh mì, hành tây được đặt ở vị trí thuận tiện nhất. Chỉ mất khoảng 90 giây để một nhân viên hoàn tất việc đóng gói một đơn hàng gồm đồ ăn vặt và sô-cô-la trước khi chuyển cho tài xế.

Cuộc viễn chinh của các "ông lớn" và miếng bánh 50 tỷ USD

Ấn Độ hiện là "điểm nóng" toàn cầu của mô hình giao hàng siêu tốc. Theo báo cáo từ Deloitte và Google, thị trường này dự kiến sẽ đạt quy mô 50 tỷ USD vào năm 2030, tăng vọt từ mức 8 tỷ USD của năm ngoái. Khi đó, quick-commerce sẽ chiếm khoảng 20% tổng thị trường thương mại điện tử của quốc gia tỷ dân này.

Tiềm năng khổng lồ này đã châm ngòi cho một cuộc chiến vương quyền giữa các thế lực nội địa và những gã khổng lồ toàn cầu. Amazon, sau thời gian dài quan sát, đã chính thức gia nhập cuộc đua với dịch vụ Amazon Fresh và gần đây là Tez (nghĩa là "nhanh" trong tiếng Hindi). Đối thủ lớn nhất của họ là Flipkart (thuộc sở hữu của Walmart) cùng các startup kỳ lân như Blinkit, Swiggy Instamart và Zepto.

Ông Abhinav Singh, Phó Chủ tịch vận hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Amazon, nhận định trên WSJ: "Đây là một quá trình vận hành cực kỳ phức tạp. Điều kỳ diệu không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở việc đơn giản hóa mọi thứ nhờ công nghệ và dữ liệu thời gian thực".

Các doanh nghiệp đang đổ hàng tỷ USD từ các quỹ đầu tư như SoftBank, Temasek vào việc mở rộng mạng lưới kho bãi và tối ưu hóa thuật toán. Mục tiêu không chỉ là giao thực phẩm, mà còn mở rộng sang đồ điện tử, mỹ phẩm và thậm chí là dịch vụ khẩn cấp như đặt xe cứu thương.

Tại Ấn Độ, phí giao hàng thường được miễn phí cho các đơn hàng trên 1,5-2 USD. Đây là một chiến lược chấp nhận "đốt tiền" để thay đổi thói quen người tiêu dùng, chuyển từ mua sắm có kế hoạch sang mua sắm bốc đồng theo nhu cầu tức thời.

Mặt trái của tốc độ: Cuộc đua "sinh tử" trên đường phố

Tuy nhiên, đằng sau sự tiện nghi của khách hàng là những áp lực nghẹt thở đè nặng lên vai đội ngũ giao hàng. Theo ghi nhận của Al Jazeera, những cam kết "giao hàng trong 10 phút" đã vô tình biến đường phố thành những đường đua nguy hiểm.

Tài xế phải len lỏi qua những dòng xe đông đúc, ổ gà và khói bụi để kịp tiến độ. Những rủi ro về tai nạn giao thông luôn rình rập. Đầu năm nay, chính phủ Ấn Độ đã phải yêu cầu các công ty ngừng quảng bá khẩu hiệu "giao hàng trong 10 phút" do lo ngại về an toàn và phúc lợi của người lao động.

Mặc dù các công ty khẳng định không phạt tài xế nếu giao trễ, nhưng thực tế áp lực từ hệ thống đánh giá sao và mong muốn tăng thu nhập buộc họ phải chạy nhanh nhất có thể. Gaurav, một tài xế 23 tuổi tại New Delhi, cho biết anh thuộc lòng từng ổ gà, từng gờ giảm tốc trên lộ trình của mình. "So với làm việc ở nhà máy, thu nhập ở đây khá hơn, khoảng 350 USD/tháng, và tôi có sự tự do hơn", anh nói với WSJ.

Bên cạnh vấn đề an toàn, tính bền vững của mô hình này vẫn là một dấu hỏi lớn đối với các nhà phân tích tài chính. Aditya Suresh, Trưởng bộ phận nghiên cứu cổ phiếu tại Macquarie Capital, nhận định trên WSJ rằng quick-commerce rất khó đạt lợi nhuận bền vững trong ngắn hạn.

Khác với các ứng dụng giao đồ ăn vốn chỉ đóng vai trò trung gian, các công ty giao hàng siêu tốc phải gánh chi phí vận hành kho bãi và quản lý hàng tồn kho vật lý. Trong khi đó, lòng trung thành của người dùng khá thấp khi họ sẵn sàng chuyển đổi ứng dụng chỉ để săn một mã giảm giá vài rupee.

Cuộc đua giao hàng tốc độ đặt câu hỏi về tính an toàn và bền vững của mô hình kinh doanh (Ảnh: Your Story).

Tương lai nào cho mô hình "siêu tốc"?

Dù còn nhiều tranh luận, không thể phủ nhận quick-commerce đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt bán lẻ tại các đô thị Ấn Độ. Mô hình này đang bắt đầu lan rộng ra ngoài biên giới. Amazon đã thử nghiệm và triển khai dịch vụ giao hàng dưới 30 phút tại hàng chục thành phố ở Mỹ.

Các chuyên gia kinh tế dự báo thị trường sẽ sớm bước vào giai đoạn thanh lọc. Charlie Linton, quản lý danh mục tại Ninety One, cho rằng thị trường có thể sẽ hình thành thế "đa độc quyền", nơi mỗi khu vực sẽ có một vài ông lớn thống trị dựa trên lợi thế về hạ tầng logistics sẵn có.

Câu chuyện tại Ấn Độ mang đến một bài học về sự giao thoa giữa công nghệ, bất động sản logistics và hành vi tiêu dùng. Tốc độ giao hàng không chỉ là một dịch vụ, nó là một cuộc chạy đua về hiệu suất vận hành và khả năng chiếm lĩnh không gian đô thị bằng những kho hàng siêu nhỏ.

Khi sự tiện lợi trở thành một "cơn nghiện", cuộc đua này chắc chắn sẽ còn khốc liệt hơn, buộc các doanh nghiệp phải tìm ra điểm cân bằng giữa tốc độ, lợi nhuận và trách nhiệm xã hội đối với những người đang trực tiếp tạo nên "kỳ tích 10 phút" trên đường phố.