Giá xăng ngày mai có thể giảm

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 23/10. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ giảm.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới giảm mạnh xuống mức thấp nhất từ tháng 5 đến nay, gần đây đã có xu hướng phục hồi. Ngày 21/10, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 77,65 USD/thùng, RON 92 là 74,87 USD/thùng, giảm gần 1 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước giảm khoảng 200-250 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm mạnh hơn khoảng 600-700 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ cùng giảm trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 21/10, chiết khấu xăng dầu tại một số kho lên mức 1.400-1.800 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ giảm sau một phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 24 lần, giảm 19 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 20 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 16/10, giá xăng E5 RON 92 tăng 90 đồng/lít lên 19.220 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 180 đồng/lít, lên 19.900 đồng/lít. Dầu diesel giảm 180 đồng/lít về 18.420 đồng/lít, dầu hỏa giảm 30 đồng/lít còn 18.400 đồng/lít; dầu mazut giảm 430 đồng/kg về mức 14.370 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 21/10 trong bối cảnh các nhà đầu tư đang đánh giá lại khả năng dư cung và chờ đợi những diễn biến mới trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Trước đó, giá mặt hàng này đã chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5, do sản lượng dầu cao kỷ lục của Mỹ và quyết định tăng nguồn cung của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh. Điều này đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung.

Nói với Reuters, chuyên gia Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS cho rằng dù các lo ngại về nguồn cung đã tăng trở lại, thị trường dầu mỏ đang trong tình trạng thừa cung nhưng chưa đến mức khủng hoảng thừa. "Giá dầu sẽ ổn định quanh mức hiện tại và có thể chịu áp lực nếu căng thẳng thương mại leo thang", ông dự đoán.

Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc - 2 nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, đã có một số nỗ lực để giảm nhẹ những bất đồng thương mại. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết ông kỳ vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp dự kiến tại Hàn Quốc vào tuần tới.

Theo dữ liệu Trading Economics, 10h sáng 22/10, giá dầu WTI giao dịch ở mức 57,72 USD/thùng, tăng 1,07% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng tăng 0,84%, lên 61,79 USD/thùng.