Giá xăng, dầu cùng giảm

Chiều 9/10, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Thời gian áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 490 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 480 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.130 đồng/lít và xăng RON 95 là 19.720 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 430 đồng/lít về 18.600 đồng/lít, dầu hỏa giảm 570 đồng/lít còn 18.430 đồng/lít; dầu mazut giảm 570 đồng/kg về mức 14.800 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm chỉ sau một phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 23 lần, giảm 19 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 19 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý II là hơn 5.614 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.084 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong đó nêu rõ quy định về hoàn thuế đối với xăng sinh học.

Trong dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp sản xuất, pha chế xăng sinh học kê khai, nộp và khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở chính.

Phần thuế của xăng khoáng dùng làm nguyên liệu chưa khấu trừ hết được bù trừ với thuế của hàng hóa, dịch vụ khác trong kỳ. Nếu sau bù trừ vẫn còn dư, doanh nghiệp được chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp hoặc hoàn thuế theo quy định.

Cũng trong dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất quy định về hồ sơ, thủ tục hoàn trả số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết của các doanh nghiệp sản xuất xăng sinh học.