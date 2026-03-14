Tiếp tục xả Quỹ bình ổn giữ giá xăng, nghiên cứu giảm thuế môi trường

Tối 14/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) ban hành công văn thông báo giá bán lẻ xăng dầu.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định giữ nguyên giá bán xăng dầu theo kỳ điều hành ngày 12/3. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 vẫn ở mức 22.500 đồng/lít và xăng RON 95 là 25.570 đồng/lít. Dầu diesel ở mức 27.020 đồng/lít, dầu hỏa giữ nguyên 26.930 đồng/lít; dầu mazut vẫn ở mức 18.660 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục xả quỹ bình ổn. Xăng khoáng, dầu hỏa và dầu mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng, còn dầu diesel ở mức 5.000 đồng/lít.

Như vậy, trong 5 kỳ điều hành giá gần đây, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã liên tiếp chi sử dụng Quỹ bình ổn giá để hạ nhiệt đà tăng, tổng mức chi 20.000 đồng/lít với xăng sinh học, xăng khoáng, dầu hỏa, dầu mazut và 25.000 đồng/lít với dầu diesel.

Giá xăng trong nước kỳ điều chỉnh này giữ nguyên so với ngày 12/3. Trong 9 ngày qua, giá loại nhiên liệu này đã được điều chỉnh 5 lần - điều hiếm thấy trong cơ chế điều hành hiện nay. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 có 9 lần tăng, 5 lần giảm, 2 lần giữ nguyên.

Về số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết quý III/2025, tổng số dư quỹ của 27 thương nhân đầu mối là 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước đó.

Với mức chi như hiện nay, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết quỹ có thể hỗ trợ bình ổn khoảng 15 ngày. Bộ Công Thương đang phối hợp Bộ Tài chính xây dựng các phương án ứng phó, trong đó nghiên cứu đề xuất Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

Bên cạnh điều hành giá, theo lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu đang được đặt ra cấp thiết nhằm tăng khả năng ứng phó với biến động của thị trường năng lượng thế giới và bảo đảm an ninh năng lượng.

Theo đó, giải pháp được xem xét trên hai trụ cột chính: Dự trữ quốc gia (mở rộng hệ thống kho, tăng nguồn lực và huy động doanh nghiệp tham gia) và dự trữ thương mại.

Hiện doanh nghiệp đầu mối phải duy trì dự trữ tối thiểu 20 ngày cung ứng, còn doanh nghiệp phân phối là 5 ngày; cơ quan quản lý sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng nghiên cứu phương án chủ động nguồn cung trên thị trường quốc tế để bảo đảm nguồn dầu thô và nguyên liệu cho sản xuất trong nước.