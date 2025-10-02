Sau một phiên giảm, giá xăng trong nước bật tăng trở lại

Chiều 2/10, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Thời gian áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 10 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 40 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.620 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.200 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 380 đồng/lít lên 19.030 đồng/lít, dầu hỏa tăng 380 đồng/lít lên 19.000 đồng/lít; dầu mazut tăng 170 đồng/kg lên mức 15.370 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng trở lại chỉ sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 23 lần, giảm 18 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 18 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý II là hơn 5.614 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.084 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, liên quan đến lĩnh vực xăng dầu, Bộ Chính trị yêu cầu mục tiêu đến năm 2030, các cơ sở lọc dầu đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu xăng dầu trong nước; mức dự trữ xăng dầu đạt khoảng 90 ngày nhập ròng.

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thu hút đầu tư trong lĩnh vực lọc hóa dầu theo hướng chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm xăng dầu, đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng đến xuất khẩu phù hợp nhu cầu thị trường và phù hợp lộ trình dịch chuyển năng lượng.

Ngoài ra, xây dựng và triển khai chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia; chiến lược quản lý, sử dụng, dự trữ và bảo vệ khoáng sản chiến lược phục vụ phát triển năng lượng. Đầu tư xây dựng hệ thống kho dự trữ dầu thô, xăng dầu, khí đốt và than phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh năng lượng quốc gia cả trên đất liền và trên biển.

Đặc biệt, Bộ Chính trị cũng yêu cầu khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các dự án đầu tư hạ tầng lưu trữ năng lượng như pin tích trữ, kho LNG, kho xăng, dầu cả trên đất liền và trên biển.