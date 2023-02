Giá vàng trong nước giảm, vẫn đắt hơn thế giới 14 triệu đồng/lượng

Giá vàng vẫn trong đà giảm

Kết thúc ngày 6/2, giá vàng tại các cửa hàng lớn ở Hà Nội chốt ở mức 66,4-67,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với thời điểm mở cửa phiên, giá chiều bán đã giảm 200.000 đồng song giá chiều mua lại giữ nguyên. Điều này giúp chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán giảm từ 1 triệu đồng về 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco sáng nay ở mức 1.869,3 USD/ounce. Tuần trước, giá vàng thế giới giảm 3,5% sau khi dữ liệu việc làm tháng 1/2023 của Mỹ mạnh hơn dự đoán và hiện vẫn chưa thể phục hồi.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế, phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới hiện là 14 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước giảm giá cùng chiều thế giới (Ảnh: Tố Linh).

Giới chuyên gia quốc tế cho rằng giá vàng sẽ thử nghiệm lại vùng giá 1.800 USD/ounce trước khi niềm tin của thị trường hồi phục. Mốc hỗ trợ gần nhất cho vàng là 1.870 USD/ounce. Nếu không giữ được mốc này, giá vàng sẽ tụt về các vùng cản tiếp theo là 1.850 USD/ounce và 1.800 USD/ounce. Dù Fed có làm gì đi chăng nữa, vàng sẽ hoạt động tốt trong suốt thời gian còn lại của năm. Đây là biến động ngắn hạn chứ không phải là thay đổi cơ bản trong triển vọng của giá vàng.

Tuy nhiên, một số góc nhìn khác cho rằng vàng vẫn có triển vọng tăng giá trong dài hạn. Giá vàng có thể phá vỡ mốc 1.865 USD/ounce và hướng tới vùng giá 1.830-1.850 USD/ounce. Con số được đưa ra dựa trên dự đoán đà điều chỉnh của vàng sẽ kéo dài tới khi Mỹ tiếp tục công bố dữ liệu lạm phát tiếp theo (14/2).

USD lên cao nhất một tháng

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ lớn khác - sáng nay đạt 103,4 điểm - tăng 0,72% so với hôm qua, lên vùng giá cao nhất một tháng trở lại đây dù vẫn còn thấp so với năm 2022.

USD tăng nhẹ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngân hàng Nhà nước kết thúc ngày hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại mức 23.611 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên liền trước. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần USD ở mức 24.791 đồng/USD và giá sàn là 22.421 đồng/USD.

Giá USD tại ngân hàng biến động không đáng kể. Các ngân hàng lớn giao dịch phổ biến ở 23.250-23.620 đồng/USD (mua - bán). Ngân hàng cổ phần niêm yết giá đồng bạc xanh ở 23.300-23.580 đồng/USD (mua - bán).

Thị trường ngoại tệ tự do sáng nay đồng bạc xanh được giao dịch ở mức 23.460-23.560 đồng/USD, giảm 80 đồng ở chiều mua và 30 đồng ở chiều bán so với hôm qua. Giá USD tự do nhiều thời điểm thấp hơn USD trong ngân hàng.