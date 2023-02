Giá vàng tiếp tục giảm trong tuần này?

Giá vàng được dự báo giảm

Kết thúc tuần qua, giá vàng tại các cửa hàng lớn ở Hà Nội chốt ở mức 66,4-67,4 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với ngày 3/2. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán hiện là 1 triệu đồng. Tính trong một tuần qua, giá kim loại quý chủ yếu giữ xu hướng đi xuống, với mức giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco sáng nay (6/2) ở mức 1.864,3 USD/ounce. Bị bán mạnh trong ngày 2/2 và 3/2, giá vàng thế giới tuần qua giảm 3,5%. Chỉ riêng ngày 3/2, giá giảm hơn 2% sau khi dữ liệu việc làm tháng 1/2023 của Mỹ mạnh hơn dự đoán.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế, phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới hiện là 13,1 triệu đồng/lượng.

Lo ngại Fed kéo dài thời gian thắt chặt tiền tệ, khiến giá vàng được dự báo giảm tiếp (Ảnh: Thảo Thu).

Kết quả khảo sát cuối tuần vừa rồi của Kitco với 18 chuyên gia về triển vọng giá vàng tuần này cho thấy 44% dự báo vàng giảm giá, 17% cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi 39% còn lại kỳ vọng giá vàng đi ngang.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex nhận định giá vàng có thể phá vỡ mốc 1.865 USD/ounce và hướng tới vùng giá 1.830-1.850 USD/ounce. Con số được đưa ra dựa trên dự đoán đà điều chỉnh của vàng sẽ kéo dài tới khi Mỹ tiếp tục công bố dữ liệu lạm phát tiếp theo (14/2).

Còn Everett Millman, chuyên gia về vàng của Gainesville Coins, nhận định động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ khó dự đoán hơn trong tháng 3 tới do Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo về việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn. Ông Millman cho rằng vàng có thể sẽ duy trì vùng giá 1.800 USD/ounce trong thời gian dài.

USD phục hồi nhẹ

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ lớn khác - sáng nay đạt 102,8 điểm - tăng 1,2% so với hôm qua dù vẫn ở mức thấp so với năm 2022.

Giá USD tự do nhiều thời điểm thấp hơn USD trong ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngân hàng Nhà nước kết thúc tuần này niêm yết tỷ giá trung tâm tại mức 23.606 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần USD ở mức 24.786 đồng/USD và giá sàn là 22.426 đồng/USD.

Giá USD tại ngân hàng biến động không đáng kể. Các ngân hàng lớn giao dịch phổ biến ở 23.250-23.620 đồng/USD (mua - bán). Ngân hàng cổ phần niêm yết giá đồng bạc xanh ở 23.300-23.580 đồng/USD (mua - bán).

Thị trường ngoại tệ tự do sáng nay giao dịch đồng bạc xanh ở mức 23.540-23.590 đồng/USD, tăng 30 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. Giá USD tự do nhiều thời điểm thấp hơn USD trong ngân hàng.