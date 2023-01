Giá vàng thế giới tăng phi mã, USD giảm mạnh

Giá vàng tăng mạnh

Kết thúc ngày 11/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn giao dịch tại 66,15-66,95 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với thời điểm mở cửa phiên, mỗi lượng vàng có thêm 50.000 đồng. Chênh lệch 2 chiều mua - bán giữ nguyên ở 800.000 đồng/lượng.

Trong khi thị trường vàng trong nước giao dịch có phần thận trọng, kim loại quý thế giới neo ở mức cao. Sáng nay, mỗi ounce vàng đạt 1,876,6 USD. Hôm qua, có thời điểm giá vàng thế giới tăng vọt lên hơn 1.884 USD/ounce - mức cao nhất 9 tháng trở lại đây. Giá kim loại quý đã tăng hơn 12% kể từ mức thấp hồi tháng 9/2022.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế phí, vàng trong nước đang đắt hơn quốc tế khoảng 13,55 triệu đồng/lượng.

Lực mua trên thị trường kim loại quý tiếp tục thúc đẩy giá vàng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 4/2022 (Ảnh: Tố Linh).

Theo Ole Hansen - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, giá kim loại quý sẽ được hỗ trợ bởi một cuộc suy thoái kinh tế và các rủi ro định giá trên thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, theo vị này, giá vàng cũng được hỗ trợ bởi việc Trung Quốc mở cửa trở lại và ngân hàng trung ương nước này đã mua ròng 62 tấn vàng trong 2 tháng cuối năm 2022. Nhu cầu vàng vật chất ở Trung Quốc được dự báo sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

"Lãi suất điều hành của những ngân hàng trung ương lớn có khả năng đạt đỉnh trong năm nay, đồng USD sẽ suy yếu và lạm phát khó có thể hạ nhiệt xuống dưới 3% từ giờ tới cuối năm", vị chuyên gia lập luận.

Nhà sáng lập David Neuhauser của Livermore Partners lại dự báo xung lực tăng gần đây của giá vàng sẽ tiếp tục khi nhà đầu tư xác định được rằng sự mở rộng cung tiền còn có thể tiếp tục trong những năm tới.

"Khi tìm kiếm một nơi an toàn để đầu tư, thì nơi duy nhất nhà đầu tư tìm thấy là thị trường vàng", ông Neuhauser nói.

Thứ 5 tuần này (giờ Mỹ), Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng. Theo nhà phân tích nghiên cứu cao cấp Lukman Otunuga tại FXTM Lukman, áp lực lạm phát giảm bớt trong tháng 12 và lợi suất trái phiếu thấp hơn sẽ là tin tốt với giá vàng.

USD chịu sức ép lớn

Thị trường kim loại quý hưởng lợi song USD vẫn tiếp tục chịu sức ép lớn. USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ lớn khác - đạt 102,9 điểm. Nguyên nhân đồng bạc xanh liên tục suy yếu vài tháng trở lại đây do giới đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bớt "diều hâu" hơn trong năm nay.

USD vẫn ở mức thấp (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngân hàng Nhà nước kết thúc ngày 11/1 niêm yết tỷ giá trung tâm tại mức 23.604 đồng/USD, tăng 1 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5% như hiện tại, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần USD ở mức 24.784 đồng/USD và giá sàn là 22.423 đồng/USD.

Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng lớn giảm khoảng 10-30 đồng mỗi chiều giao dịch, phổ biến ở 23.260-23.610 đồng/USD (mua - bán). Các ngân hàng cổ phần niêm yết giá đồng bạc xanh ở 23.300-23.580 đồng/USD (mua - bán). Năm ngoái, có thời điểm các nhà băng từng niêm yết giá bán USD sát 25.000 đồng/USD, sau đó giảm dần trong 3 tháng cuối năm cho đến nay.

Thị trường ngoại tệ tự do đang giao dịch đồng bạc xanh ở 23.500-23.650 đồng/USD, tăng 100 đồng ở chiều mua và 130 đồng ở chiều bán so với hôm qua. Giá USD giữa thị trường tự do và trong ngân hàng hiện chênh lệch không đáng kể.