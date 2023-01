Giá vàng tăng cao nhất 8 tháng, chênh lệch còn 13,6 triệu đồng/lượng

Chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới thu hẹp

Kết thúc ngày 10/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn giao dịch tại 66,1-66,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng so với thời điểm mở cửa phiên. Hôm qua, có thời điểm phiên sáng, giá vàng ở mức 65,7-66,5 triệu đồng/lượng sau đó mới phục hồi về mức hiện tại. Chênh lệch 2 chiều mua - bán giữ nguyên ở 800.000 đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục duy trì ở 1.876,3 USD/ounce - vùng giá cao nhất trong 8 tháng trở lại đây. Quy đổi theo tỷ giá USD không tính thuế, phí, vàng quốc tế đang rẻ hơn trong nước 13,6 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước ảm đạm dịp sát Tết (Ảnh: Tố Linh).

Kim loại thế giới từ đầu tuần đến nay được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD. Ngoài ra, nhu cầu gia tăng dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng phần nào thúc đẩy đà tăng của kim loại này. Ngân hàng này đã tăng dự trữ vàng thêm 30 tấn trong tháng 12/2022, sau khi mua 32 tấn vào tháng 11. Dự trữ vàng của Trung Quốc hiện khoảng là 2.010 tấn.

Người đứng đầu chiến lược kim loại và vĩ mô Nicky Shiels của MKS Pamp Group nhận định giá vàng sắp tới sẽ phụ thuộc vào việc liệu kim loại quý này có thể duy trì mức tăng giá hàng tuần hay không. Nếu vàng giữ vững được thì xu hướng tăng giá sẽ còn và ngược lại.

"Chúng tôi cũng đang chứng sự dịch chuyển tiền về những nơi an toàn. Về mặt kỹ thuật, vàng có nhiều khả năng tăng khi kim loại này vượt qua các mốc kháng cự trong những tháng cuối năm 2022", Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures cho biết.

Đồng USD yếu nhất 8 tháng

Thị trường kim loại quý hưởng lợi song USD vẫn đang chịu sức ép lớn. USD-Index - đo sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ lớn khác - đạt 103 điểm. Nguyên nhân đồng bạc xanh liên tục suy yếu vài tháng trở lại đây do giới đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bớt "diều hâu" hơn trong năm nay.

Giá USD tự do và trong ngân hàng chênh lệch không đáng kể (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngân hàng Nhà nước kết thúc ngày 10/1 niêm yết tỷ giá trung tâm tại mức 23.603 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5% như hiện tại, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần USD ở mức 24.783 đồng/USD và giá sàn là 22.422 đồng/USD.

Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng lớn tăng khoảng 10-30 đồng mỗi chiều giao dịch, phổ biến ở mức 23.270-23.620 đồng/USD (mua - bán). Các ngân hàng cổ phần niêm yết giá đồng bạc xanh ở 23.310-23.580 đồng/USD (mua - bán). Năm ngoái, có thời điểm các nhà băng từng niêm yết giá bán USD sát 25.000 đồng/USD, sau đó giảm dần trong 3 tháng cuối năm cho đến nay.

Thị trường ngoại tệ tự do giao dịch đồng bạc xanh ở mức 23.500-23.650 đồng/USD, giảm 130 đồng ở chiều mua và 50 đồng ở chiều bán so với hôm qua. Giá USD giữa thị trường tự do và trong ngân hàng hiện gần như bằng nhau.