Giá vàng thế giới lập đỉnh mới, trong nước lên 159 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 157-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đây là mức cao nhất của mặt hàng này.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn được niêm yết tại mức 153,8-156,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào bán ra đang ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh cùng chiều với thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý giao dịch tại 4.475 USD/ounce, tăng 48 USD so với trước đó và là mức kỷ lục mới của mặt hàng này.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo phân tích, giá vàng thế giới tăng tốc trong những ngày còn lại của năm nhờ được hỗ trợ bởi các yếu tố gồm bất ổn địa chính trị và chính sách tiền tệ nới lỏng trên toàn cầu.

Hiện nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất 2 lần trong năm 2026. Vàng không trả lãi cố định, vì thế sẽ hưởng lợi khi lãi suất thấp.

Chủ tịch hiện tại của Fed là ông Jerome Powell sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026. Có thể người kế nhiệm của ông sẽ là một nhân vật thân cận với Tổng thống Donald Trump, sẵn sàng thúc đẩy chính sách tiền tệ đi theo chiều hướng nới lỏng như ông Donald Trump mong muốn.

Bên cạnh đó, nhu cầu trú ẩn đang tăng cao khi căng thẳng chính trị - thương mại toàn cầu đi lên. Đồng USD yếu đi cũng giúp giá vàng rẻ hơn với người mua ngoài Mỹ.

Tính chung trong năm 2024 và 2025, giá vàng thế giới đã tăng gấp đôi và là kênh đầu tư mang lại mức lợi nhuận vượt trội so với cổ phiếu và trái phiếu. Mức tăng này cũng vượt xa dự báo của các định chế tài chính lớn.

Nhìn về năm 2026, phần lớn giới chuyên gia tin rằng xu hướng tăng của giá vàng sẽ duy trì. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng sau khi tăng 27% trong năm 2024 và tăng hơn 60% trong năm nay, giá vàng khó có thể lặp lại tốc độ tăng tương tự trong năm tới.

Chiến lược gia cấp cao Rajat Bhattacharya của ngân hàng Standard Chartered cho biết năm nay là năm thứ 2 liên tiếp vàng mang lại mức lợi nhuận vượt trội so với cả cổ phiếu và trái phiếu. Riêng đối với trái phiếu, vàng đã vượt trội suốt 10 năm liên tiếp.

“Giá vàng đã liên tục phá kỷ lục nhờ được hỗ trợ bởi các yếu tố gồm bất ổn địa chính trị và chính sách tiền tệ nới lỏng trên toàn cầu. Trong 3 năm qua, giá vàng đã tăng hơn 150%. Chúng tôi tin vàng sẽ tiếp tục vượt trội so với cổ phiếu và trái phiếu trên toàn cầu trong năm 2026”, ông Bhattacharya nhận định.

Morgan nhận định đà tăng mạnh của giá vàng trong năm 2025 chưa có dấu hiệu kết thúc khi các động lực cốt lõi vẫn duy trì bền vững. Ngân hàng này cho rằng nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế - địa chính trị, cùng với lực mua lớn từ các ngân hàng Trung ương và nhà đầu tư tổ chức, có thể đưa giá vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.