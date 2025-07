Giá vàng ngày 15/7: Vàng miếng SJC đạt 121,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước đứng yên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/7, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở 119,5-121,5 triệu đồng/lượng (mua - bán, giữ nguyên giá. Giá vàng nhẫn cũng được giữ nguyên, niêm yết ở 115-117,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng trong nước “lặng sóng” trong bối cảnh giá thế giới trồi sụt và không có nhiều bứt phá. Trên thị trường quốc tế, giá vàng được giao dịch quanh 3.347 USD/ounce, giảm 7 USD so với trước đó.

Vàng trong nước "lặng sóng" (Ảnh: Hải Long).

Theo nhận định của giới phân tích, giá vàng tuần này có xu hướng tăng nhưng khó tạo đột phá trong ngắn hạn. Thị trường được dự đoán sẽ đi ngang nhiều hơn do thiếu những yếu tố hỗ trợ mạnh. USD-Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - vẫn được duy trì ở mức cao quanh 97,8 điểm trong suốt tuần qua. Điều này phần nào hạn chế đà tăng của vàng.

Trọng tâm thị trường hiện tại đã chuyển sang dữ liệu lạm phát của Mỹ dự kiến được công bố trong những ngày tới. Nhiều bên dự đoán chi phí sinh hoạt sẽ tăng trong tháng 6 giữa bối cảnh chiến tranh thương mại do ông Donald Trump khởi xướng.

Theo nền tảng dữ liệu thị trường FactSet, các nhà kinh tế kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,25% so với tháng trước, tương đương với mức tăng hàng năm là 2,6%. CPI cốt lõi, không bao gồm các mặt hàng biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng, được dự báo sẽ tăng 0,3% so với tháng 5 và 3% so với cùng kỳ năm 2024.

Các tài sản rủi ro có thể lung lay nếu lạm phát tăng tốc, trì hoãn việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tỷ giá trung tâm giảm 2 phiên liên tiếp

Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại 25.126 đồng, giảm 2 đồng so với mức kỷ lục thiết lập trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.869-26.382 đồng.

Tỷ giá tại ngân hàng lớn là 25.900-26.290 đồng (mua - bán), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán ra. Tại các ngân hàng có quy mô tầm trung, giá USD là 25.890-26.290 đồng (mua - bán).

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ mua bán USD quanh vùng 26.360-26.430 đồng (mua - bán), giảm 40 đồng chiều mua và 60 đồng chiều bán so với trước đó.