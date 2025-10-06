Giá vàng miếng vượt 139 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt tăng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 5/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 137,1-139,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng mỗi chiều so với giá đóng cửa tuần trước. Đây là mức giá cao nhất mà vàng miếng SJC từng ghi nhận trên thị trường. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 132,9-135,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng mỗi chiều.

Trước đó, kết thúc tuần giao dịch từ ngày 29/9 đến 4/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 136,6-138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây là mức giá cao nhất mà vàng miếng SJC từng ghi nhận trên thị trường.

So với đầu tuần trước, vàng miếng đã tăng 3,6 triệu đồng mỗi chiều, khi mức giá mở cửa phiên đầu tuần được niêm yết ở 133-135 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn, được nhiều nhà đầu tư cá nhân ưa chuộng nhờ tính thanh khoản cao, cũng bật tăng theo, chốt tuần vừa rồi ở mức 132,3-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới chốt tuần ở mức 3.885 USD/ounce, tăng 126,3 USD so với tuần trước và ghi nhận 7 tuần tăng liên tiếp. Đà đi lên của kim loại quý quốc tế là yếu tố chính kéo giá trong nước tăng mạnh.

Theo khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, giới phân tích Phố Wall thể hiện tâm lý lạc quan hơn bao giờ hết, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng gia tăng kỳ vọng giá sẽ tiếp tục đi lên trong tuần này.

Có 12 nhà phân tích đã tham gia dự báo giá vàng tuần này. Trong đó, 11 chuyên gia (92%) dự đoán giá vàng sẽ tăng, không ai dự đoán giá giảm. Các nhà phân tích còn lại, chiếm 8%, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.

Có 253 phiếu bầu đã được thu thập trong cuộc thăm dò trực tuyến. Trong đó 186 nhà giao dịch (74%), dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần này, 45 nhà đầu tư khác, tương đương 18% dự đoán kim loại quý sẽ giảm giá và 22 nhà đầu tư còn lại, chiếm 9%, dự đoán giá sẽ ổn định.

Khách hàng ký giấy giao dịch vàng tại một tiệm kim hoàn ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Mốc 4.000 USD/ounce của vàng thế giới không còn xa?

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại công ty chuyên về giao dịch trên thị trường vốn Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng đã tăng 7 tuần liên tiếp và chỉ giảm một lần kể từ cuối tháng 7. Vùng giá 3.800 USD/ounce đã trở thành hỗ trợ mạnh, trong khi mốc 4.000 USD không còn xa.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO tại công ty chuyên về các tài sản vật chất quý Asset Strategies International, cho rằng triển vọng vàng vẫn "rực sáng".

"Việc chính phủ Mỹ đóng cửa, khủng hoảng địa chính trị, bất ổn xã hội, đồng USD suy yếu và tâm lý nhà đầu tư không mấy tích cực đều đang ủng hộ vàng. Tôi không thấy dấu hiệu thoái lui rõ rệt nào vào lúc này", ông nói.

Darin Newsom, nhà phân tích cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch Barchart.com, khẳng định xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế. Ông cho rằng các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục mua vào vàng do tình hình kinh tế Mỹ xấu đi.

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại đơn vị chuyên về quản lý tài sản SIA Wealth Management, nhận định thị trường kim loại quý đang mở rộng quy mô và có động lực rõ rệt. Ông dự báo biên bản họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp tới khó tác động lớn, trong khi sự chú ý sẽ dần chuyển sang mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp để tìm tín hiệu về sức khỏe kinh tế Mỹ.

Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại đơn vị chuyên về môi giới RJO Futures, đánh giá tác động của việc chính phủ đóng cửa lên chính sách Fed là không đáng kể, song ông lưu ý dòng tiền FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) đang quay lại thị trường vàng.

Tuần này, thị trường sẽ ít dữ liệu kinh tế Mỹ hơn do Chính phủ đóng cửa, ngoại trừ biên bản họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Fed (công bố ngày 9/10) và khảo sát tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan vào cuối tuần. Một loạt quan chức Fed cũng sẽ có bài phát biểu.