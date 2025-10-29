Giá vàng miếng tăng 1,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng tăng sau phiên giảm mạnh

Mở cửa phiên giao dịch ngày 29/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 144,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên liền trước. Phiên hôm qua, mặt hàng này được điều chỉnh giảm 3,3 triệu đồng/lượng.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, một số đơn vị bán vàng trong nước mới đây cũng đã thông báo có hàng trở lại sau thời gian “cháy” hàng. Tại Hà Nội, một số doanh nghiệp lớn mở bán lại vàng tích trữ, mỗi khách hàng được mua tối đa 3 chỉ/ngày và lấy ngay. Nếu khách hàng đặt số lượng nhiều hơn, các đơn vị hẹn giao hàng sau.

Một số đơn vị khác, khách được mua từ 1-2 chỉ/ngày cho đến khi cửa hàng thông báo hết hàng. Các cửa tiệm lớn tại Hà Nội vẫn diễn ra tình trạng xếp hàng từ sáng sớm, với khoảng 800 lượt khách hỏi mua mỗi ngày.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá vàng trong nước biến động mạnh cùng chiều với giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý đánh mất mốc 4.000 USD, giao dịch quanh 3.966 USD/ounce. Có thời điểm giá vàng thế giới giảm xuống sát 3.900 USD/ounce - mức thấp nhất 3 tuần. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng tương đương 126 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới vào khoảng 20-21 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Thị trường kim loại quý đi xuống do kỳ vọng vào đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc có tiến triển. Nhà đầu tư cũng đang tập trung vào quyết định lãi suất tuần này của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vàng vốn được coi là công cụ phòng trừ truyền thống trong thời kỳ bất ổn kinh tế - chính trị. Vàng không trả lãi nên thường có diễn biến tốt trong môi trường lãi suất thấp.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 51%, chủ yếu do căng thẳng thương mại và kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất.

"Căng thẳng Mỹ - Trung Quốc đã thực sự hạ nhiệt, với khả năng đạt thỏa thuận thương mại tuần này, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Việc này khiến nhu cầu trú ẩn đi xuống", Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại đơn vị chuyên về phân tích giao dịch kim loại Kitco Metals nhận định.

Trước đó, có thời điểm vàng thế giới đạt đỉnh lịch sử 4.381 USD/ounce hôm 20/10 do bất ổn địa chính trị, triển vọng giảm lãi suất và nhu cầu mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng Trung ương. Tuy nhiên, các tổ chức phân tích lớn bắt đầu tỏ ra thận trọng. Citi Group đã hạ dự báo giá vàng 3 tháng tới xuống còn 3.800 USD/ounce, trong khi Capital Economics dự kiến kim loại quý sẽ giảm về mức 3.500 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Giới chuyên gia cho rằng, triển vọng ngắn hạn của vàng sẽ phụ thuộc nhiều vào thông điệp của Fed trong cuộc họp lần này. Nếu cơ quan này phát tín hiệu giữ nguyên chính sách hoặc chỉ cắt giảm nhẹ lãi suất, đồng USD có thể phục hồi, gây áp lực lên giá vàng. Ngược lại, bất kỳ động thái nào cho thấy Fed sẵn sàng nới lỏng mạnh hơn có thể giúp vàng lấy lại đà tăng.

USD biến động mạnh

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - đạt 98,75 điểm, tăng 0,09% so với trước đó trước đà giảm của vàng. Dù vậy, mức này vẫn thấp so với hồi đầu năm, USD-Index có thời điểm tiệm cận 110 điểm.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.091 đồng/USD, giảm 4 đồng/USD so với trước đó. Với biên độ 5%, giá trần USD ở mức 26.345 đồng/USD còn giá sàn ở mức 23.836 đồng/USD.

Tại các ngân hàng lớn, đồng bạc xanh được giao dịch tại 26.140-26.345 đồng/USD (mua vào - bán ra). Các ngân hàng tầm trung niêm yết đồng bạc xanh tại 26.070-26.345 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh 27.720-27.770 đồng/USD (mua - bán), tăng 315 đồng/USD mỗi chiều. Giá USD thị trường “chợ đen” đang cao hơn kênh ngân hàng tới hơn 1.000 đồng/USD.