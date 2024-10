Giá vàng miếng SJC tăng lên 84 triệu đồng/lượng

Kết phiên ngày 1/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh tăng 500.000 đồng mỗi chiều, lên mốc giá mới 82-84 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tạm rời xa mốc kỷ lục, giảm 100.000 đồng so với trước đó, xuống còn 81,4-82,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Loại vàng 0,3-0,5 chỉ được bán ra với giá 83 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng rạng sáng 2/10 theo giờ Việt Nam được giao dịch quanh mốc 2.661 USD/ounce, tăng gần 26 USD so với trước đó. Trong phiên trước, có thời điểm, giá kim loại quý đạt mốc 2.672 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới thấp hơn 4,6 triệu đồng so với vàng miếng SJC, thấp hơn 3,5 triệu đồng so với giá vàng nhẫn trong nước.

Giá kim loại quý thế giới đảo chiều, tăng hơn 1% trong phiên hôm qua nhờ được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng ở Trung Đông leo thang sau khi Iran phóng một loạt tên lửa đạn đạo vào Israel để trả đũa chiến dịch của Israel chống lại Hezbollah.

Thị trường đang chờ đợi dữ liệu lao động của Mỹ và phát biểu của nhiều quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để biết thêm thông tin về lập trường chính sách của Fed.

Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường của Exinity Group, cho rằng nếu tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ cao hơn dự kiến sẽ buộc Fed phải mạnh tay nới lỏng chính sách và động thái đó có thể đưa giá vàng trở lại mức cao nhất mọi thời đại.

Vàng miếng SJC tăng, vàng nhẫn đảo chiều giảm (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Jim Wyckoff của Kitco Metals, nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng sẽ tiếp tục mạnh mẽ nếu tình hình tại Trung Đông trở nên xấu đi.

Goldman Sachs, một ngân hàng đầu tư đa quốc gia ở Mỹ vừa nâng dự báo giá vàng thêm 200 USD mỗi ounce, từ 2.700 USD lên 2.900 USD, vào đầu năm 2025.

Theo đó, ngân hàng này khuyến nghị nhà đầu tư mua vàng dài hạn do sự gia tăng dần dần từ việc hạ lãi suất toàn cầu, nhu cầu cao hơn từ các ngân hàng trung ương và lợi ích phòng ngừa rủi ro của vàng trong bối cảnh địa chính trị, tài chính, nhiều biến động.

Giá USD tự do "xoay như chong chóng"

USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 101,2 điểm, giảm 0,43% so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.081 đồng, giảm 37 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 22.876-25.285 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 24.400-24.770 đồng, tăng 40 đồng so với trước đó. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 24.400-24.860 đồng, cũng tăng 40 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.100-25.200 đồng, giảm 100 đồng mỗi chiều so với hôm qua. Trong khi mở phiên đầu tuần, giá USD tự do tăng hơn 120 đồng mỗi chiều.