Giá vàng giảm sốc, khách ngậm ngùi "mua giá trên trời mà bán thì dưới đất"

Vàng nhẫn giảm giá 20 lần/ngày, vàng miếng "bốc hơi" 6 triệu đồng/lượng

Kết phiên giao dịch ngày 7/11, giá vàng miếng SJC giảm 6 triệu đồng ở chiều thu mua và 3,5 triệu đồng ở chiều bán so với phiên 6/11, Hiện mặt hàng này được các "nhà vàng" niêm yết tại 81-85,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Kéo chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán tăng thêm 2,5 triệu đồng so với hôm qua lên mức 4,5 triệu đồng.

Còn đối với vàng nhẫn, chỉ trong phiên hôm nay, giá đã được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh 20 lần, giảm sâu về vùng giá 81-83,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy chỉ so với kết phiên hôm qua, giá vàng nhẫn giảm 4,1 triệu đồng ở chiều bán ra và 5,4 triệu đồng ở chiều mua vào.

Giá vàng thế giới rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam) ở quanh mốc 2.667 USD/ounce, giảm hơn 73 USD so với trước đó. Thậm chí có thời điểm, giá kim loại quý lùi sâu về mốc 2.647 USD/ounce, giảm gần 4,5% so với một tuần trước đó. Tuy nhiên, so với đầu năm, giá vàng vẫn ghi nhận mức tăng hơn 29%.

Hiện, quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 81,8 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng trong nước chênh lệch 3,5-4,5 triệu đồng so với giá thế giới, tùy thời điểm.

Người dân đổ xô đi bán vàng vì sợ mất lãi

Trái ngược với cảnh người dân tìm cách mua vàng vài tháng nay, khi thị trường quay đầu lao dốc, người dân ồ ạt tìm chỗ bán vàng.

Tại các hội nhóm trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bài đăng rao bán vàng. Hàng loạt tài khoản đăng bán vàng do sợ thời gian tới giá vàng giảm sâu hơn sẽ mất hết lãi.

Anh Quỳnh (Đống Đa, Hà Nội) nói muốn bán 3 lượng vàng miếng SJC. Hôm nay, mặt hàng này lao dốc mạnh, chênh lệch 2 chiều mua - bán lên tới hơn 4 triệu đồng. "Nếu bán bây giờ, tôi vẫn lãi được 3 triệu đồng/lượng. Nếu không nhanh, sắp tới giá giảm tiếp, thì coi như không lãi gì", anh Quỳnh cho hay.

Người dân giao dịch vàng tại một cửa hàng tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Anh nói sẽ tìm người mua trên mạng trước song cũng không hy vọng nhiều do xu hướng đăng bài trong các hội nhóm đều là bán. Hết giờ làm, anh sẽ về lấy vàng và hóa đơn ra tiệm bán.

Chị Ngọc (Đống Đa, Hà Nội) không đăng bài giao dịch. Thay vào đó, chị đăng bài chia sẻ "lỡ mua 2 cây vàng giá 86 triệu đồng/lượng". Trong khi đó, các nhà vàng tại Hà Nội chỉ thu mua ở mức giá 81 triệu đồng/lượng. Chị Ngọc đang lỗ 10 triệu đồng cho 2 cây vàng. Chị Ngọc tìm thêm những người có cùng tình cảnh để bàn luận thêm, không biết nên giữ hay bán.

Chị Thúy Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đang cân nhắc câu chuyện cắt lỗ vàng vì sợ thị trường sắp tới sẽ "rơi tự do". Chị mua vàng ở vùng giá 84 triệu đồng/lượng, tức đang lỗ khoảng 3 triệu đồng/lượng. "Tôi không rõ nên cố gồng hay cắt lỗ luôn. Một mặt tiếc tiền, muốn quan sát thêm vì thường thị trường sẽ điều chỉnh sau khi giảm mạnh. Tuy nhiên, đọc báo thấy giá vàng thế giới được dự báo còn giảm thêm, nên tôi càng lo", chị băn khoăn.

Trước sự lao dốc của giá vàng, nhiều cửa hàng vàng lớn tại TPHCM trong sáng ngày 7/11 chật kín khách đến bán vàng do người dân lo ngại giá sẽ còn giảm sâu thêm.

Anh Đỗ Tâm (quận 8, TPHCM) nói thấy giá vàng liên tục giảm, anh liền mang 3 chỉ vàng nhẫn đem bán tại một cửa hàng vàng tại khu vực gần chợ An Đông (quận 5, TPHCM), nhưng chỉ bán được 1 chỉ do cửa hàng giới hạn số lượng bán. Thế nhưng, giá mua vào rất thấp, giá xấp xỉ 8,1 triệu đồng, chưa kể bị trừ 120.000 đồng tiền gia công do vỏ bọc nhựa bị rách.

"2 chỉ còn lại muốn bán được thì phải sang cửa hàng khác, nhưng giá thu vào lại thấp hơn so với tiệm mua gốc 500.000 đồng. Thậm chí có tiệm còn không nhận mua với lý do tạm thời chưa có giá thu mua", anh Tâm nói.

Giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm (Ảnh: Mạnh Quân).

Chị Vân Anh (huyện Nhà Bè, TPHCM) ngậm ngùi chia sẻ, vài tuần trước chị đi 3,4 ngày trời mới mua được 5 chỉ vàng nhẫn với giá 8,5 triệu đồng/chỉ, chưa kịp chốt lời thì giá thu mua đã giảm còn 8,1 triệu đồng/chỉ.

"Mà 8,1 triệu đồng là giá niêm yết trên website, thực tế ngoài tiệm giá nhảy mỗi phút. Ở nhà xem giá đó, nhưng đến cửa hàng bán giá đã giảm vài trăm, vài triệu. Lúc mình mua thì giá trên trời mà bán thì toàn là dưới đất", chị Vân Anh nói.

Một số chủ tiệm vàng tại khu vực chợ Thiếc (quận 11, TPHCM) cho biết việc bán vàng ồ ạt của khách hàng do tâm lý lo sợ vàng tiếp tục giảm mạnh.

Điều gì khiến giá vàng giảm sâu?

Ông Ngô Thành Huấn, Giám đốc điều hành tại Quản lý tài sản và Tư vấn đầu tư FIDT, lý giải đà giảm mạnh của giá vàng hôm nay liên quan trực tiếp đến kết quả cuộc bầu cử tại Mỹ. Kim loại quý lao dốc cùng thời điểm giá USD tăng, sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Tân tổng thống Mỹ - với những chính sách dự kiến ban hành - có thể khiến lạm phát Mỹ tăng tốc buộc lãi suất phải duy trì ở mức cao thêm một thời gian nữa. Các chính sách gồm việc tăng thuế nhập khẩu với các đối tác lớn, đặc biệt là Trung Quốc hay siết nhập cư, làm thị trường lao động tăng giá khi nhân công ít đi. Ngoài ra, ông Trump cũng dự định giảm thuế cho các doanh nghiệp nội địa, điều này càng thúc đẩy tiêu dùng và gia tăng lạm phát.

Trong khi Mỹ đang kiểm soát lạm phát và hạ lãi suất, việc lạm phát "quay đầu" tăng cao buộc Fed cân nhắc hạ lãi suất. Tâm lý bán trên thị trường bị kích hoạt khi vàng không còn được hỗ trợ.

Chuyên gia khuyến nghị người dân không nên mua thêm vàng ở thời điểm này (Ảnh: Hải Long).

Theo ông Huấn, biến động địa chính trị, kinh tế suy thoái, lãi suất hạ khiến giá vàng được "bảo vệ" tuy nhiên những yếu tố hỗ trợ sẽ không duy trì dài hạn được nữa. "Có thể vàng sẽ kết thúc quá trình tăng trong năm 2025 và bước vào chu kỳ "ngủ đông" tại giai đoạn 2026-2030.

"Tôi không khuyến nghị mua thêm. Người nào có đừng bán, hãy giữ", ông Huấn nêu.

Ông Huấn cho rằng vàng không phù hợp để mua thêm vào lúc này. 2 kênh đầu tư triển vọng được ông Huấn gợi ý là bất động sản và cổ phiếu thông qua chứng chỉ quỹ mở. "Xác suất vàng tăng lại có nhưng sẽ chỉ 5-10%, trong khi 2 kênh còn lại có dư địa để tăng bằng lần", ông Huấn nói.

"2025 là chu kỳ cuối cùng của vàng. Nếu không có biến động chính trị lớn thì vàng sẽ nhường lại thị trường cho chứng khoán và bất động sản", ông Huấn đưa ra quan điểm.

Còn theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, giá vàng trong nước giảm sâu được tác động bởi nhiều yếu tố. Trước hết là bởi giá vàng thế giới giảm gần 100 USD/ounce ngay sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, đây chỉ là phản ứng tức thời của nhà đầu tư. Vàng giảm giá chỉ mang tính giai đoạn chứ chưa phải là xu hướng ổn định trên thị trường vàng thế giới.

Việc giá vàng giảm liên quan đến giá trị của đồng USD được đo bằng chỉ số USD-Index (DXY) tăng, xấp xỉ 105 điểm, tăng gần 2% so với một tháng trước đó. Việc đồng USD tăng giá trị, khiến vàng khi mua bằng đồng bạc xanh sẽ làm giảm giá trị của vàng. Theo ông Hiếu, giá trị đồng USD tăng do giới đầu tư tài chính đang có tâm lý phấn khởi khi ông Trump thắng cử.

Nguyên nhân khác tác động đến giá vàng là thị trường trong nước, cung - cầu chưa gặp được nhau, ở cả vàng nhẫn cũng như vàng miếng. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, nguồn cầu tăng cao nhưng nguồn cung thì rất hạn chế. Do đó, sau một thời gian dài khó mua vàng, cơn sốt nắm giữ vàng cũng từ đó mà hạ nhiệt, kéo theo giá thị trường giảm.

Ông Hiếu cho biết trong quá khứ, cũng có thời điểm giá mua và giá bán chênh lệch ở mức cao 4-5 triệu đồng, tuy nhiên cũng hiếm khi xảy ra và chỉ xảy ra khi thị trường có biến động. Thông thường mức chênh lệch này chỉ nên ở vùng 500.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng.

"Các nhà vàng đang đẩy phần chênh lệch rủi ro cho người mua", ông Hiếu nói.

Ông Hiếu cũng khuyên rằng, thời điểm này các nhà đầu tư nên hết sức cẩn trọng khi đầu tư vào kênh vàng. Với những ai đang có vàng, sự tính toán kỹ lưỡng là cần thiết, bởi giá bán hiện nay tương đối thấp. Còn nếu có dự định mua vào, nhà đầu tư nên cân nhắc thời điểm, do giá vàng có thể vẫn nằm trong xu hướng giảm ở giai đoạn tới.