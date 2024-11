Vì sao giá vàng lao dốc không phanh sau khi ông Trump đắc cử tổng thống?

Ngay sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, giá vàng thế giới đã lập tức giảm sâu.

Cụ thể, giá vàng thế giới được giao dịch quanh mốc 2.667 USD/ounce, giảm hơn 73 USD so với trước đó. Có thời điểm giá kim loại quý lùi sâu về mốc 2.652 USD/ounce, giảm gần 4% so với 1 tuần trước đó. Tuy nhiên, so với đầu năm, giá vàng vẫn ghi nhận mức tăng hơn 29%.

Kim loại quý lao dốc do giá USD tăng mạnh khiến vàng kém hấp dẫn với người mua ngoài Mỹ. Chỉ số Dollar Index hiện lên cao nhất 4 tháng, do nhà đầu tư đặt cược chính sách nâng thuế nhập khẩu mạnh tay của Trump sẽ khiến lạm phát Mỹ tăng tốc, buộc lãi suất phải duy trì ở mức cao thêm một thời gian nữa.

Không chỉ vậy, thị trường vàng còn phải chịu ảnh hưởng bởi những chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau ngày bầu cử. Sự thay đổi chính sách tiền tệ lần này có thể hỗ trợ tích cực cho giá vàng vì lãi suất thấp thường làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như kim loại quý.

Giá vàng thế giới bất ngờ giảm sâu (Ảnh: Trading economics).

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng việc giá vàng thế giới giảm mạnh có thể do kỳ vọng vào khả năng ông Donald Trump thắng cử đã được phản ánh vào giá vàng từ trước. Và ngay khi kịch bản trở thành hiện thực, nhiều nhà đầu tư có xu hướng bán ra chốt lời.

Dù vậy, việc giá vàng thế giới hạ sâu như vậy được dự báo sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Ông Darin Newsom, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại công ty tài chính Barchart, tin rằng ông Donald Trump sẽ có những chính sách làm hạ giá đồng USD và khiến giá vàng tăng trở lại.

Theo dự báo của ông Axel Rudolph, chuyên gia phân tích thị trường tại công ty tài chính IG Markets, giá vàng giao ngay sẽ tăng cao tới 2.900 USD/ounce vào cuối năm nay và sẽ giao dịch trong khoảng từ 3.000 đến 3.113 USD/ounce vào quý I/2025.

Ngược chiều với vàng, 3 chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ đều lập đỉnh mới ngay sau khi ông Trump tái đắc cử. Chốt phiên giao dịch 6/11, chỉ số DJIA và S&P 500 đều ghi nhận phiên tăng mạnh nhất 2 năm.

Trong đó, DJIA tăng 3,5% lên kỷ lục 1.508 điểm. S&P 500 lên 5.929 điểm, Nasdaq Composite đóng cửa tại 18.983 điểm - cao nhất từ tháng 2.

Chứng khoán Mỹ đi lên khi nhà đầu tư kỳ vọng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ giảm thuế, nới lỏng thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc nâng thuế nhập khẩu cũng có thể đem lại nhiều thách thức như thâm hụt và lạm phát cao.

Tương tự, bitcoin cũng ghi nhận đà tăng ấn tượng. Dữ liệu của CoinGecko cho thấy giá bitcoin đã tăng 6,6% trong 24 giờ qua lên mức 76.000 USD. Theo CNBC, bitcoin có thể đạt 100.000 USD trước lễ nhậm chức của ông Trump nhờ kỳ vọng của nhà đầu tư về các chính sách thân thiện với tiền điện tử trong thời gian sắp tới.