Giá vàng cao kỷ lục

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp duy trì mức niêm yết ở mức kỷ lục tại 124-125 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với trước đó. Mức giá bán ra cao nhất của mặt hàng này trước đó được ghi nhận tại 124,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn kết phiên hôm qua được niêm yết tại 117-119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch quanh mốc 3.314 USD/ounce, giảm gần 20 USD so với trước đó, tương đương 105,8 triệu đồng/lượng khi được quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí.

Giá vàng neo cao kỷ lục 125 triệu đồng/lượng (Ảnh: Mạnh Quân).

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang giữ thái độ thận trọng trước thềm Hội nghị chuyên đề thường niên về chính sách kinh tế của Fed, khai mạc ngày 21/8 tại Kansas City. Tâm điểm được chờ đợi là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, dự kiến hé lộ định hướng chính sách tiền tệ, đặc biệt khả năng cắt giảm lãi suất tại Mỹ vào tháng 9 tới.

Theo ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo - giá vàng tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp khi thị trường thiếu chất xúc tác mới, và bài phát biểu của ông Powell có thể trở thành yếu tố kích hoạt.

Vị chuyên gia này nhận định sự bất định hiện nay, cộng thêm giai đoạn giao dịch trầm lắng mùa hè, khiến giá vàng giằng co quanh mốc 3.350 USD trong 3 tháng qua, dù vẫn được nâng đỡ bởi nhu cầu đầu tư ổn định.

Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy, trong nửa đầu năm, các ngân hàng trung ương toàn cầu mua ròng 415 tấn vàng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Cả năm 2024 ghi nhận mức kỷ lục 1.089 tấn, phản ánh vai trò ngày càng lớn của vàng trong dự trữ quốc gia. Đà chững lại năm nay cho thấy sự thận trọng của các ngân hàng trung ương trước biến động kinh tế toàn cầu.

Giá USD đồng loạt đi lên

USD-Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sau khi tăng liên tục những phiên gần đây đã quay đầu giảm. Hiện tại, chỉ số này dao động quanh 99,38 điểm, tăng 0,11% so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước hiện niêm yết tỷ giá trung tâm tại 25.255 đồng, tăng 10 đồng so với phiên liền trước. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng hơn 920 đồng, tương đương mức tăng ròng hơn 3,7%. Với biên độ dao động 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 23.992 đồng/USD và 26.517 đồng/USD.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá tại 26.100-26.490 đồng/USD (mua - bán), đi ngang cả hai chiều so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, các đơn vị niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.135-26.495 đồng/USD (mua - bán).

Trên thị trường, các điểm thu đổi ngoại tệ chấp nhận giao dịch USD ở mức 26.510-26.580 đồng (mua - bán), tăng 30 đồng ở cả 2 chiều mua và bán.