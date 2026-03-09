Giá USD tự do tăng mạnh, vượt 27.000 đồng

Sáng 9/3, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.059 đồng/USD, tăng 2 đồng so với giá đóng cửa phiên cuối tuần trước. Với biên độ 5% theo tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được niêm yết giá mua - bán đồng bạc xanh hôm nay trong biên độ 23.806-26.311 đồng/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước cũng được nâng lên với biên độ tương ứng, ở mức 23.857-26.261 đồng/USD.

Sau khi tỷ giá trung tâm tăng, nhiều ngân hàng thương mại đã niêm yết giá bán đồng bạc xanh ở mức kịch trần.

Một số ngân hàng thương mại lớn sáng nay niêm yết giá USD quanh mức 26.041-26.311 đồng/USD (mua - bán), tăng khoảng 40 đồng ở chiều mua và 2 đồng ở chiều bán so với cuối tuần trước.

Tại một ngân hàng quốc doanh khác, đồng bạc xanh được giao dịch ở 26.089-26.311 đồng/USD, tăng 57 đồng ở chiều mua và 2 đồng ở chiều bán so với phiên chốt tuần trước. Trong khi đó, một ngân hàng lớn khác hiện niêm yết quanh 26.061-26.311 đồng/USD, tăng 32 đồng ở chiều mua và 2 đồng ở chiều bán.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng thương mại tư nhân cũng đồng loạt đẩy giá bán USD lên mức kịch trần mà Ngân hàng Nhà nước cho phép, ở 26.311 đồng/USD trong sáng nay. Ở chiều mua vào, mức giá phổ biến được các ngân hàng này niêm yết trong khoảng 26.020-26.091 đồng/USD.

Sáng nay, giá USD trên thị trường “chợ đen” cũng ghi nhận biến động tăng vọt 300 đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ đang giao dịch phổ biến ở mức 27.150-27.200 đồng/USD (mua - bán), tức cao hơn giá bán USD trong ngân hàng tới gần 900 đồng.

Kiểm tra USD tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đà tăng của giá USD trong nước chịu tác động từ sức mạnh đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế. Theo đó, USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ lớn đã tăng thêm 0,6% trong phiên gần nhất, lên 99,59 điểm. Đây cũng là mức cao nhất của chỉ số này nhiều tháng qua.

Trên thực tế, việc căng thẳng xung đột tại Trung Đông leo thang đã khiến đồng USD tăng mạnh. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ bất ổn lan rộng, qua đó thúc đẩy dòng vốn quốc tế tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, trong đó có đồng bạc xanh.

Giới đầu tư hiện theo dõi chặt chẽ lịch công bố các chỉ số kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là dữ liệu về lạm phát và thị trường lao động. Đây vẫn được xem là những thước đo quan trọng để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đánh giá sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các nhà hoạch định chính sách đang cảnh giác trước những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động, song đồng thời cũng nhận thức rõ rằng lạm phát vẫn chưa hoàn toàn quay về mức mục tiêu 2%.

Động lực tăng giá của USD cũng phần nào được củng cố khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell. Nhiều nhà đầu tư cho rằng lựa chọn này có thể mang lập trường chính sách ít ôn hòa hơn so với một số dự đoán trước đó của thị trường.

Bước sang tuần này, nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang, vai trò trú ẩn của đồng USD sẽ càng gia tăng. Trong khi đó, áp lực lạm phát vẫn duy trì ở mức tương đối cao, khiến thị trường chưa thể loại trừ khả năng tiến trình giảm lạm phát có thể chững lại.

Trước đó, tại họp báo Chính phủ ngày 4/3, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết leo thang căng thẳng, xung đột quân sự ở khu vực Trung Đông đã khiến giá dầu tăng cao, tăng 8-13% trong những ngày gần đây, tạo áp lực lên tình hình lạm phát và kỳ vọng lạm phát toàn cầu.

Theo ông Hà, nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, trong đó có Mỹ, thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất. Một số tổ chức thậm chí phát tín hiệu tăng lãi suất sớm trong tháng này để ứng phó với lạm phát.

"Những biến động này đã tạo sức ép lên tỷ giá, thị trường tiền tệ trong nước", ông Hà nói.

Ở góc nhìn trung hạn, nhóm phân tích của Chứng khoán VNDirect cho rằng đồng USD sẽ chịu tác động trái chiều. Giá năng lượng tăng có thể vừa hỗ trợ USD trong ngắn hạn, nhưng lại trở thành rủi ro cho đồng bạc xanh nếu kéo dài và làm suy yếu nền kinh tế Mỹ.

Bên cạnh đó, USD được dự báo sẽ tiếp tục chịu tác động suy yếu từ những yếu tố như xu hướng giảm sự phụ thuộc của thương mại toàn cầu và dự trữ ngoại hối các nước vào đồng ngoại tệ, câu chuyện thâm hụt ngân sách và nợ công lớn chưa có hồi kết của Mỹ.