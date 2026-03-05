Giá USD tự do tiến sát 26.900 đồng, ngân hàng bán kịch trần

Ghi nhận chiều 5/3, các điểm thu đổi ngoại tệ báo giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.850-26.880 đồng/USD (mua - bán), tăng 120 đồng ở chiều mua và 100 đồng ở chiều bán so với trước đó và là vùng giá cao nhất một tháng qua.

Cũng trong hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.055 đồng/USD, tăng tiếp 3 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 23.802-26.307 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm đã được điều chỉnh tăng liên tục từ đầu tuần.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 23.853-26.257 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên kênh giao dịch chính thức, các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng giá giao dịch đồng USD lên kịch trần mức nhà điều hành tiền tệ cho phép.

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại được niêm yết quanh mức 26.007-26.307 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 3 ở cả 2 chiều so với hôm qua.

Ở một số nhà băng khác, giá mua vào USD tăng khoảng 17 đồng trong khi giá bán ra tăng 3 đồng, lên mức 26.027-26.307 đồng/USD (mua - bán).

Với diễn biến kể trên, giá bán USD tự do hiện cao hơn ngân hàng khoảng 600 đồng/USD.

Giá USD trong nước tăng cao do ảnh hưởng từ diễn biến tăng của đồng bạc xanh trên thế giới. USD-Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn hiện đạt 99,17 điểm, tăng tiếp 0,24% so với hôm qua.

Đồng USD mạnh lên khi nhà đầu tư không còn chắc chắn về triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng khi chiến sự tại Trung Đông có nguy cơ kéo dài.

Kiểm tra giao dịch tiền USD (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tại họp báo Chính phủ ngày 4/3, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết leo thang căng thẳng, xung đột ở Trung Đông đã khiến giá dầu tăng cao, tăng 8-13% trong những ngày gần đây, tạo áp lực lên tình hình lạm phát và kỳ vọng lạm phát toàn cầu.

Theo ông Hà, nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, trong đó có Mỹ, thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất. Một số tổ chức thậm chí phát tín hiệu tăng lãi suất sớm trong tháng này để ứng phó với lạm phát.

"Những biến động này đã tạo sức ép lên tỷ giá, thị trường tiền tệ trong nước", ông Hà nói. Từ đầu tuần, tỷ giá có xu hướng nhích lên.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Công ty chứng khoán MBS cho biết trong tháng 2, sự phục hồi của đồng USD cũng đã phần nào gây áp lực lên tỷ giá USD/VND trong nước.

Theo đó, tỷ giá liên ngân hàng đến cuối tháng 2 ghi nhận mức tăng 0,4% so với tháng trước lên 26.058 đồng/USD, tuy nhiên mức này vẫn thấp hơn 0,8% so với đầu năm. Tỷ giá tự do tăng mạnh 0,85% trong tháng, lên mức 26.700 đồng/USD nhưng có giảm 0,8% so với đầu năm; trong khi tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 0,1% so với tháng trước.

Về dài hạn, MBS nhận thấy các áp lực lên tỷ giá trong năm nay. Nguyên nhân tới từ việc Việt Nam ghi nhận mức thặng dư thương mại hơn 20 tỷ USD trong năm 2025, song phần lớn thặng dư thương mại đến từ nhóm FDI trong khi khối doanh nghiệp trong nước ghi nhận thâm hụt gần 30 tỷ USD. Điều này cho thấy nhu cầu USD trong nước vẫn rất lớn trong chu kỳ mở rộng sản xuất.

MBS cũng dự báo nhập khẩu sẽ tăng trưởng cùng tốc độ với xuất khẩu trong năm nay, chủ yếu tăng trưởng nhập khẩu từ Mỹ khi Việt Nam cần tiếp tục thu hẹp thâm hụt thương mại tại thị trường này.

Ngoài ra, giá vàng quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới do bất ổn địa chính trị và nhu cầu tài sản an toàn của nhà đầu tư tăng cao. Nhu cầu nhập khẩu vàng tăng sẽ tạo áp lực lên tỷ giá trong nước.

Cân bằng giữa các yếu tố trên, MBS cho rằng tỷ giá USD sẽ ghi nhận mức tăng năm nay dao động quanh biên độ 2,5-3%.