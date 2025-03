Giá thịt lợn tăng chóng mặt, Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 2546 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà liên quan đến vấn đề thịt lợn và giá thịt lợn hơi.

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, hiệp hội, doanh nghiệp đánh giá tình hình thị trường.

Các bộ kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo cung cầu, tập trung đẩy mạnh chăn nuôi, tái đàn và kiểm soát dịch bệnh… Qua đó, kiểm soát khâu trung gian, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về điều hành giá và báo cáo cơ quan có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, báo Dân trí cũng đã phản ánh về tình trạng giá các loại thịt lợn tăng cao.

Cụ thể, trong tháng 2, giá lợn hơi trên cả nước tăng lên 68.000-80.000 đồng/kg. Cụ thể, tại khu vực miền Bắc dao động 68.000-74.000 đồng/kg. Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá ở mức 68.000-79.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá lợn hơi tại khu vực miền Nam dao động 69.000-80.000 đồng/kg.

Khảo sát tại một số chợ truyền thống ở Hà Nội cho thấy, so với cuối năm ngoái, giá các loại thịt lợn đã tăng thêm khoảng 10.000-30.000 đồng/kg. Chẳng hạn sườn non lên 160.000-190.000 đồng/kg, thịt ba chỉ ở mức 140.000-160.000 đồng/kg, thịt nạc vai 140.000-160.000 đồng/kg...

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, cho biết giá thịt lợn tăng cao liên tục chủ yếu do nguồn cung khan hiếm.

Giá thịt lợn tăng cao liên tục chủ yếu do nguồn cung khan hiếm (Ảnh: Reuters).

Riêng tại miền Nam, do trong năm 2024 có khoảng 3.006 trang trại lợn ở Đồng Nai phải di dời do vấn đề môi trường khiến khu vực này thiếu hụt nguồn cung. Bên cạnh đó, nguồn cung thịt lợn năm nay bị thiếu hụt lớn do bệnh dịch tả heo châu Phi từ năm ngoái diễn biến nghiêm trọng, người nông dân và doanh nghiệp lớn gặp khó khăn.

Nhiều người lo ngại mặt hàng này có thể tăng lên mức kỷ lục hơn 100.000 đồng/kg như thời điểm tháng 5/2020, tuy nhiên ông Đoán cho rằng mức giá này khó có thể lặp lại trong năm nay.

"Thời điểm tháng 5/2020, nguồn cung thịt lợn bị thiếu hụt, chủ yếu ở hộ nông dân nuôi nhỏ lẻ. Nhưng năm nay, số lượng lợn chăn nuôi đã tăng mạnh ở các trang trại quy mô lớn của doanh nghiệp. Do đó, tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ chỉ diễn ra trong giai đoạn ngắn, không giống thời điểm năm 2020", ông Đoán nhận định.