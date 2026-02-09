Giá thịt heo leo thang dịp cận Tết, có loại tăng tới 70.000 đồng/kg

Thịt “bình dân” tăng vọt

Đi chợ gần nhà trên đường Liên Phường (quận 9 cũ, nay là phường Phước Long), bà Hồng không khỏi bất ngờ khi giá thịt đầu heo gồm mặt, tai, mũi được tiểu thương báo 150.000 đồng/kg, trong khi tuần trước chỉ 130.000 đồng/kg.

Bà Hồng nêu thịt đầu heo vốn là loại thực phẩm giá rẻ, ít món chế biến, ngày thường chỉ khoảng 80.000-85.000 đồng/kg. Thế nhưng, chỉ chưa đầy một tháng cận Tết, giá mặt hàng này đã tăng thêm 65.000-70.000 đồng/kg.

Không chỉ tăng giá, nhiều sạp thịt còn thông báo thịt đầu trong tình trạng “cháy hàng”. Một số tiểu thương cho biết khách muốn mua phải đặt trước cả tuần.

Lý giải về tình trạng này, người bán cho hay thịt đầu được nhiều gia đình chọn làm giò thủ (giò xào) dịp Tết. Trong khi đó, mỗi con heo chỉ có một bộ thịt đầu khoảng 2kg, khiến nguồn cung hạn chế. Nhu cầu tăng cao đã đẩy mặt hàng này trở nên khan hiếm, nhiều sạp đã kín đơn đặt đến sát Tết.

Nhiều loại thịt "bình dân" tăng mạnh dịp Tết (Ảnh: Khổng Chiêm).

Không riêng thịt đầu, nhiều loại thịt heo khác cũng ghi nhận mức tăng 10.000-20.000 đồng/kg so với trước đó. Các mặt hàng như nọng heo, ba rọi, sườn non đều tăng mạnh. Hiện giá sườn non đã vượt mốc 200.000 đồng/kg, ba rọi phổ biến ở mức 180.000 đồng/kg, trong khi thịt mông, nạc dăm dao động 150.000-160.000 đồng/kg.

Theo bà Nhân, tiểu thương kinh doanh thịt heo tại chợ Tân Lập (đường Nguyễn Duy Trinh, phường An Phú), giá heo hơi đang tăng theo từng ngày, hiện đã vượt 80.000 đồng/kg. Heo xẻ mảnh cũng lên hơn 110.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với tháng trước và cùng kỳ Tết năm ngoái.

“Giá đầu vào tăng buộc người bán phải điều chỉnh giá bán lẻ, trong khi sức mua hiện vẫn chưa cao”, bà Nhân chia sẻ. Theo bà, nguyên nhân giá heo tăng mạnh dịp cuối năm một phần do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ trước đó, người chăn nuôi chưa kịp tái đàn, dẫn đến nguồn cung khan hiếm.

Hiện sạp thịt của bà Nhân vẫn duy trì lượng bán khoảng 2 con/ngày, cuối tuần tăng lên 3 con/ngày và dự kiến sẽ bán nhiều hơn vào những ngày sát Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm, nấu nướng của người dân.

Siêu thị giữ giá bình ổn

Trái ngược với diễn biến tại chợ dân sinh, tại một số siêu thị, giá thịt heo vẫn được giữ ổn định.

Tại một siêu thị lớn trên đường Song Hành (phường Bình Trưng), nhiều loại thịt heo vẫn được bán với mức giá tương đương ngày thường. Nạc dăm dao động 140.000–150.000 đồng/kg, ba rọi khoảng 180.000 đồng/kg, sườn già 150.000 đồng/kg, thịt vai 140.000 đồng/kg.

Tại một siêu thị khác trên đường Cộng Hòa (phường Tân Bình), giá thịt heo thậm chí “mềm” hơn so với chợ truyền thống. Ba rọi được bán ở mức 150.000 đồng/kg, trong khi nạc vai, nạc mông, thịt xay dao động 120.000–140.000 đồng/kg.

Một số khách hàng cho biết, trong bối cảnh giá cả tại chợ tăng cao, họ sẽ ưu tiên mua sắm tại siêu thị nhờ các chương trình bình ổn, giúp giảm bớt áp lực chi tiêu dịp cận Tết.