Gia Lai sẽ sớm là điểm sáng năng lượng tái tạo của Việt Nam

UBND tỉnh Gia Lai mới đây tổ chức hội thảo "Khơi nguồn năng lượng tương lai" để bàn các giải pháp phát triển nguồn năng lượng tái tạo bền vững.

Theo ông Tăng Thế Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương), toàn cầu bước vào kỷ nguyên phát triển xanh, giảm phát thải, ứng phó biến đổi khí hậu. Các quốc gia đều coi năng lượng là “xương sống của nền kinh tế”, đồng thời là thước đo năng lực cạnh tranh và mức độ bền vững.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Hoàng Thảo).

Đối với Việt Nam, năng lượng không chỉ là yếu tố kỹ thuật mà còn là một vấn đề chiến lược quốc gia. Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã xác định rõ định hướng chiến lược: năng lượng phải đi trước một bước, ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

Trong bối cảnh đó, ông Hùng nhìn nhận tỉnh Gia Lai nổi lên là một trong những địa phương có tiềm năng và thực lực vượt trội trong lĩnh vực này.

Ông cho rằng Gia Lai hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Lý do tỉnh này sở hữu nhiều lợi thế hiếm có về tự nhiên và địa lý, từ bức xạ mặt trời cao, tốc độ gió lý tưởng, hệ thống sông ngòi phong phú đến diện tích đất rộng lớn.

Đến nay, Gia Lai có 17 dự án điện gió, 7 dự án điện mặt trời và hàng chục dự án thủy điện lớn nhỏ đi vào vận hành, tổng công suất toàn tỉnh dự kiến đạt 9,6GW vào năm 2030.

Một dự án điện gió đang hoạt động tại tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Không chỉ đóng góp ổn định cho hệ thống quốc gia, các dự án này còn mang lại giá trị kinh tế - xã hội to lớn, tạo hàng chục nghìn việc làm, trực tiếp và gián tiếp, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng ngân sách địa phương, thúc đẩy dịch vụ, logistics và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đặc biệt, việc thành lập Trung tâm đào tạo nhân lực năng lượng tái tạo tại Gia Lai, với sự hợp tác cùng đối tác quốc tế như Tập đoàn GEO (Đức), là bước đi tiên phong, đặt nền móng để địa phương trở thành trung tâm đào tạo nhân lực năng lượng tái tạo cho khu vực Đông Nam Á.

Đại diện Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Gia Lai thông qua các giải pháp cụ thể như hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng truyền tải, đa dạng hóa nguồn vốn, thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển nhân lực. Mục tiêu là biến các cam kết tại hội thảo hôm nay thành những dự án thực chất, mang lại hiệu quả lâu dài cho địa phương, đất nước và cộng đồng quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm của nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo (Ảnh: Hoàng Thảo).

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định tỉnh cam kết sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiên cứu kỹ lưỡng và cụ thể hóa những đề xuất xác đáng mà hội thảo đã đưa ra.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các nhà đầu tư đăng ký và cam kết triển khai dự án đúng tiến độ; phát triển theo định hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện môi trường; cùng nhau xây dựng hệ sinh thái kinh doanh bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.

“Chúng tôi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Không chỉ bằng cơ chế ưu đãi hấp dẫn, tỉnh còn đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng và sự đồng hành quyết liệt, trách nhiệm của chính quyền tỉnh”, ông Tuấn nói.