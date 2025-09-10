Đề xuất thêm quy định lắp điện mặt trời mái nhà không đăng ký là vi phạm

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có báo cáo về các vướng mắc trong việc thực hiện các nghị định, thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Điện lực.

Liên quan đến các quy định liên quan điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu trong Nghị định 58/2025, doanh nghiệp cho biết đã có tình trạng chủ đầu tư lắp đặt nhưng không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý.

Nếu không quy định cụ thể sẽ khó xác định đây là hành vi vi phạm trong hệ thống văn bản dưới luật, dẫn đến lúng túng khi áp dụng Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

Tập đoàn này đề nghị xem xét bổ sung quy định nếu tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự sản xuất, tự tiêu thụ mà không thông báo hoặc đăng ký (theo Điều 15 và Điều 16 của Nghị định 58/2025) thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

Theo doanh nghiệp, quy định này nhằm bảo đảm nghĩa vụ thông báo hoặc đăng ký mang tính ràng buộc pháp lý, tránh khoảng trống trong chế tài xử lý, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và bảo đảm phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà của một hộ dân ở TPHCM (Ảnh: Nhật Quang).

Tập đoàn cũng đề nghị xem xét bổ sung các điều khoản hướng dẫn đối với điện mặt trời được lắp đặt trên mặt kênh thủy lợi, mặt đập hồ thủy lợi, hay trên mặt hồ thủy điện mà không phải trên mái nhà trụ sở.

Quy hoạch điện 8 điều chỉnh nêu mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu đạt tỷ lệ 50% tòa nhà công sở và 50% hộ gia đình sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu phục vụ nhu cầu tại chỗ, không bán lên lưới điện quốc gia.

Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tính đến giữa năm nay có hơn 8.600 khách hàng tại miền Bắc đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 580MWp.

Bộ Công Thương cũng đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu và hệ thống lưu trữ điện.

Bộ này đề xuất chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng, với mức trợ cấp 1-1,5 triệu đồng/kWp; thêm 1-1,5 triệu đồng nếu kèm hệ thống lưu trữ (BESS). Hộ gia đình cũng được vay thương mại ưu đãi lãi suất tối đa 3 năm, hạn mức áp dụng theo công suất. Chính sách chỉ áp dụng một lần/hộ và có thể bị thu hồi nếu vi phạm cam kết.