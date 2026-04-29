Giá dừa tươi tăng vọt nhờ nắng nóng và du lịch

Sau nhiều tháng lao dốc, giá dừa tươi tại khu vực ĐBSCL và thị trường bán lẻ ở TPHCM đã bật tăng trở lại. Động lực chủ yếu đến từ thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu giải khát tăng cao, đồng thời xuất khẩu khởi sắc cũng góp phần đẩy mạnh tiêu thụ.

Chị Nguyễn Mười, tiểu thương kinh doanh dừa tươi gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, TPHCM), cho biết giá dừa trong khoảng một tuần qua tăng nhanh. Cụ thể, dừa xiêm đỏ nguyên trái loại nhỏ hiện được bán ở mức 13.000 đồng/trái, trong khi loại lớn khoảng 16.000 đồng/trái, tăng khoảng 1.000 đồng so với vài ngày trước.

Với dừa đã sơ chế (dừa gọt trọc), giá bán dao động từ 15.000 đồng/trái đối với loại dưới 300g, 18.000 đồng/trái cho loại 300-400g và từ 20.000 đồng/trái đối với loại trên 400g. So với trước đó, các mức giá này đều tăng thêm khoảng 2.000 đồng mỗi trái.

Trời nắng nóng liên tục khiến dừa tươi tăng giá từ 2.000-3.000 đồng/trái trong những ngày qua (Ảnh: Huân Trần).

Tương tự, anh Hồ Đình San, hộ kinh doanh dừa gọt trọc tại phường Tân Phú (TPHCM), cho biết đã phải điều chỉnh giá bán tăng khoảng 2.600 đồng/trái do chi phí đầu vào leo thang.

Theo các tiểu thương, giá dừa xiêm tăng mạnh do đang vào cao điểm mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ nước dừa tăng cao. Trong khi đó, điều kiện khô hạn khiến năng suất giảm, dẫn đến tình trạng cung không đáp ứng đủ cầu, đẩy giá đi lên. Nhu cầu thị trường lớn cũng khiến nhiều cơ sở chế biến gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nguyên liệu.

Hiện Vĩnh Long và Đồng Tháp là hai địa phương có diện tích trồng dừa lớn tại ĐBSCL. Trong đó, riêng Vĩnh Long sở hữu gần 123.000 ha dừa, chiếm khoảng 60% tổng diện tích cả nước.

Dừa tươi Việt Nam có nhiều lợi thế xuất khẩu khi có vị ngọt thanh, hương thơm tươi mát được nhiều thị trường yêu thích (Ảnh: Huân Trần).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, trong quý I/2026, ngành dừa địa phương ghi nhận nhiều biến động. Giá dừa khô từ đầu năm giảm sâu so với cùng kỳ, có thời điểm chỉ còn 40.000-60.000 đồng/chục, tương đương mức giảm tới 2/3.

Tuy nhiên, từ giữa tháng 4, giá bắt đầu phục hồi do nguồn cung giảm theo mùa vụ. Ở chiều ngược lại, giá dừa tươi tăng mạnh, dao động 90.000-130.000 đồng/chục nhờ nhu cầu tiêu thụ cao và hoạt động thu mua phục vụ xuất khẩu được đẩy mạnh.

Trong ba tháng đầu năm, các doanh nghiệp trên địa bàn đã xuất khẩu hơn 16 triệu quả dừa khô, chủ yếu sang Thái Lan và Trung Quốc. Với dừa tươi, thị trường tiếp tục được mở rộng sang các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia…

Đáng chú ý, hơn 60% sản lượng dừa khô đã được đưa vào chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng như nước cốt dừa, dầu dừa, bột sữa dừa hay than hoạt tính, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô.

Tính riêng Vĩnh Long, đến hết quý I, kim ngạch xuất khẩu dừa và sản phẩm từ dừa đạt hơn 135 triệu USD, tăng 6,73% so với cùng kỳ, chiếm trên 15% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Dù đạt kết quả tích cực, ngành dừa vẫn đối mặt nhiều thách thức. Giá cả biến động mạnh, thiếu ổn định khiến cả nông dân và doanh nghiệp khó xây dựng kế hoạch dài hạn. Liên kết giữa doanh nghiệp và hợp tác xã đã hình thành nhưng còn lỏng lẻo, chưa tạo được vùng nguyên liệu bền vững.

Bên cạnh đó, sự tham gia của nhiều doanh nghiệp ngoài địa phương vào thu mua nguyên liệu làm gia tăng cạnh tranh, đặc biệt ở phân khúc dừa hữu cơ – lĩnh vực có giá trị cao nhưng đòi hỏi liên kết chặt chẽ.

Chế biến dừa xuất khẩu tại một cơ sở ở Vĩnh Long (Ảnh: Huân Trần).

Theo ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, để tháo gỡ các “điểm nghẽn”, thời gian tới cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát nguồn cung và tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị. Đồng thời, việc quản lý mã số vùng trồng cần được siết chặt nhằm duy trì các tiêu chuẩn xuất khẩu.

Riêng tại Vĩnh Long, địa phương sẽ rà soát, thống kê toàn bộ diện tích trồng dừa, phân loại rõ dừa uống nước, dừa phục vụ chế biến công nghiệp và các giống dừa chất lượng cao. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch cải tạo, quy hoạch phù hợp, hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu dừa đạt 700 triệu đến 1 tỷ USD mỗi năm.

“Cần sớm hình thành cơ chế giá thu mua hợp lý để khuyến khích người trồng tham gia hợp tác xã, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản…”, ông Hòa nhấn mạnh.