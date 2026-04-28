Du lịch Lâm Đồng ước thu gần 770 tỷ đồng trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 28/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25/4 đến 27/4), hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, lượng khách tăng cao.

Theo thống kê, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên toàn tỉnh Lâm Đồng ước đạt khoảng 350.000 lượt, trong đó khách quốc tế khoảng 14.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch của tỉnh này ước đạt gần 770 tỷ đồng.

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú toàn tỉnh Lâm Đồng đạt từ 65-75%. Riêng các khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt công suất từ 80-95%, có thời điểm cao điểm đạt 100%.

Tại khu vực biển Mũi Né - Phan Thiết, các điểm như bãi Đá Ông Địa, Đồi Dương (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) thu hút đông du khách, đặc biệt vào 8h sáng và 15h chiều các ngày nghỉ lễ.

Tại Đà Lạt, lượng khách tập trung tại các điểm tham quan khu vực trung tâm, quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt), hồ Xuân Hương và các điểm du lịch nổi tiếng. Một số tuyến phố trung tâm đông đúc, xe di chuyển chậm vào giờ cao điểm các ngày nghỉ lễ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong dịp lễ, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo.

Giá dịch vụ, đặc biệt là giá phòng lưu trú cơ bản ổn định. Các cơ sở kinh doanh thực hiện niêm yết và bán đúng giá, không ghi nhận tình trạng ép giá, chèo kéo khách.