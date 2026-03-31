Giá dầu giảm sau tin Mỹ muốn đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran

Trong phiên giao dịch đầu giờ châu Á, sắc đỏ (giảm giá) đã quay trở lại trên các sàn giao dịch hàng hóa. Hợp đồng dầu thô WTI giao tháng 5 đảo chiều giảm 0,72%, lùi về mức 102,14 USD/thùng vào lúc 10h31 tối (giờ Mỹ).

Cùng lúc đó, dầu Brent giao tháng 5 - thước đo tham chiếu của thị trường toàn cầu - cũng hạ nhiệt đáng kể. Giá mặt hàng này giảm hơn 1%, lùi về quanh mốc 111,55 USD/thùng, chấm dứt chuỗi tăng nóng đe dọa trực tiếp đến lạm phát toàn cầu trong những phiên trước đó.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ sau đợt tăng mạnh trước đó, khi thị trường đón nhận thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng chấm dứt xung đột với Iran (Ảnh: ET).

Nguyên nhân cốt lõi của đợt giảm giá này đến từ những thông tin hậu trường tại Washington. Theo The Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ với các cố vấn về sự sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran.

Điểm đáng chú ý nhất là ông Trump chấp nhận kịch bản này ngay cả khi eo biển Hormuz chưa thể mở cửa trở lại ngay lập tức. Giới phân tích đánh giá, việc Mỹ không cố ép Tehran mở lại tuyến vận chuyển huyết mạch này bằng sức mạnh quân sự sẽ giúp tránh được rủi ro căng thẳng kéo dài.

Thông tin này lập tức "giải nhiệt" tâm lý hoang mang của giới đầu tư, khiến dòng tiền đầu cơ giá lên bắt đầu chốt lời.

Dù thị trường đang phản ứng tích cực, bức tranh thực tế vẫn là một cuộc đấu trí căng thẳng. Chia sẻ trên CNBC, ông Matt Gertken - chiến lược gia địa chính trị trưởng tại BCA Research - nhận định khả năng Mỹ triển khai ném bom quy mô lớn là khá thấp. Mục tiêu tối thiểu mà Washington nhắm tới là nguồn uranium làm giàu cao từ Iran. Đổi lại, Tehran sẽ nhận được sự đảm bảo về mặt thể chế.

Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh, xác suất Mỹ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ toàn diện là "gần như bằng 0". Dù vậy, thị trường vẫn có lý do để thận trọng. Nếu một thỏa thuận không được chốt lại trong vòng 2 tuần tới, rủi ro leo thang nhắm vào các mục tiêu cốt lõi của Iran vẫn hiện hữu, đe dọa mang lại những thiệt hại kinh tế khó lường.

Rủi ro chực chờ quanh "yết hầu" năng lượng

Bất chấp những tín hiệu lạc quan trên bàn đàm phán, thực tế trên các tuyến hàng hải vẫn là bài toán đau đầu cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Điểm nóng hiện đã bước sang tuần thứ 5. Mới đây nhất, một tàu chở dầu của Kuwait đang neo đậu gần cảng Dubai đã bị tấn công, dù đám cháy sau đó được khống chế thành công.

Vụ việc này phát đi một tín hiệu cảnh báo rõ ràng tới các hãng vận tải biển. Theo ông Ben Emons, Giám đốc đầu tư tại Fed Watch Advisors, Tehran đang siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz và sẵn sàng nhắm vào các tàu hàng ở khu vực lân cận.

"Kết quả là một thế trận bất đối xứng hơn. Trong khi Mỹ có xu hướng tìm lối thoát, thì Iran vẫn có động lực gây áp lực chi phí lên đối phương," ông Emons phân tích. Điều này đồng nghĩa với việc rủi ro gián đoạn nguồn cung và chi phí vận tải biển vẫn treo lơ lửng trên đầu các doanh nghiệp.

Cần nhớ rằng, trước ngày 28/2, eo biển Hormuz gánh vác tới 20% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của toàn thế giới. Hiện tại, tuyến đường này gần như tê liệt.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang theo dõi sát sao kịch bản Mỹ cân nhắc đưa quân đổ bộ kiểm soát đảo Kharg. Đây là trung tâm xuất khẩu khổng lồ, xử lý tới 90% lượng dầu thô của Iran. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo một chiến dịch như vậy sẽ làm đội chi phí khổng lồ và kéo dài tình trạng bất ổn.

Toàn cảnh cảng xuất khẩu dầu trên đảo Kharg (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, việc giá dầu chịu áp lực điều chỉnh cho thấy thị trường đang bắt đầu đặt cược vào một cái kết hạ nhiệt. Đối với người tiêu dùng và các nhà sản xuất, một thỏa thuận sớm đạt được sẽ là "liều vaccine" hữu hiệu nhất để ngăn chặn cơn bão giá năng lượng.