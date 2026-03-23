Giá dầu giảm mạnh xuống còn 90 USD/thùng

Giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có các cuộc đối thoại hiệu quả, từ đó quyết định tạm hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng trọng yếu của Tehran.

Tổng thống Trump đồng thời cho biết đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng hoãn mọi cuộc tấn công vào các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày.

Trên thị trường, giá dầu WTI có thời điểm giảm tới 8%, xuống mốc 90 USD/thùng, trong khi dầu Brent cũng giảm khoảng 8%, lùi về 103,91 USD/thùng.

Giá dầu quay đầu giảm mạnh (Ảnh: Trading Economics).

Trước đó, vào ngày 21/3, Tổng thống Trump từng cảnh báo Iran có 48 giờ để mở lại Eo biển Hormuz, nếu không Mỹ sẽ tiến hành không kích các cơ sở năng lượng, bắt đầu từ tổ hợp lớn nhất.

Dù vậy, sau tuyên bố mới nhất, thời điểm tuyến đường thủy chiến lược này được khôi phục hoàn toàn vẫn chưa rõ ràng.

Cùng ngày, Goldman Sachs đã nâng mạnh dự báo về giá dầu. Ngân hàng này ước tính giá Brent trung bình sẽ đạt 110 USD/thùng trong tháng 3 và 4, cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó là 98 USD/thùng. Giá WTI cũng được nâng lên 98 USD/thùng trong tháng 3 và 105 USD/thùng trong tháng 4.

Theo các chuyên gia của Goldman Sachs, nếu lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz chỉ duy trì khoảng 5% mức bình thường đến ngày 10/4, giá dầu nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực tăng.

Tuần qua, căng thẳng địa chính trị đã đẩy giá dầu Brent có thời điểm vượt mốc 110 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ cũng tiến sát ngưỡng 100 USD/thùng.

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số chính đồng loạt suy yếu. Cụ thể, Dow Jones Industrial Average và Nasdaq Composite cùng giảm khoảng 2%, còn S&P 500 mất 1,5%, đánh dấu chuỗi 4 tuần đi xuống liên tiếp đầu tiên kể từ năm 2023.