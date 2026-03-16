Dầu Brent vượt mốc 106 USD kéo lùi kỳ vọng giảm lãi suất của giới đầu tư

Theo đài truyền hình CNN và chuyên trang tài chính Yahoo Finance, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, giá dầu thô trên thị trường quốc tế đã ghi nhận những mức tăng đáng lo ngại.

Cụ thể, dầu Brent - thước đo chuẩn của thị trường toàn cầu - đã bứt tốc 2,9%, chính thức phá mốc 106 USD để neo tại 106,12 USD/thùng. Cùng lúc, dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ cũng tăng 2,6%, vọt lên mức 101,53 USD/thùng. Đây là vùng giá cao nhất mà thị trường chứng kiến kể từ tháng 7/2022.

Nguyên nhân cốt lõi của đợt bão giá này đến từ việc điểm nóng xung đột do Mỹ và Israel dẫn đầu tại Iran đã chính thức bước sang tuần thứ 3. Sự kiện này đang làm dấy lên lo ngại về một cú sốc nguồn cung dầu mỏ quy mô lớn.

Giá dầu tăng mạnh khi căng thẳng tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung toàn cầu (Ảnh: India Today).

Tâm điểm của cuộc khủng hoảng nằm ở eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược do Iran kiểm soát, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu. Kể từ khi căng thẳng bùng phát ngày 28/2, tuyến đường này gần như tê liệt đối với tàu chở dầu, khi liên tiếp xuất hiện thông tin về thủy lôi và các vụ tấn công nhằm vào tàu hàng.

Đáng chú ý, diễn biến giá dầu đang thể hiện sự biến động cực kỳ dữ dội, đặc biệt trong các phiên giao dịch ngoài giờ khi thanh khoản mỏng. Có thời điểm vào đầu tuần trước, giới đầu cơ từng đẩy giá dầu tiệm cận ngưỡng 120 USD/thùng, trước khi hạ nhiệt về quanh mốc 100 USD/thùng trong phiên đầu tuần.

Mỹ dốc toàn lực "chữa cháy", thế giới xả kho kỷ lục

Đứng trước nguy cơ đứt gãy năng lượng, các cường quốc đang phải kích hoạt hàng loạt biện pháp khẩn cấp. Theo Yahoo Finance, chính quyền Tổng thống Donald Trump thừa nhận xung đột với Iran có thể kéo dài thêm nhiều tuần, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Dù cam kết sẽ triển khai lực lượng hải quân để hộ tống và bảo vệ các tàu chở dầu rời Trung Đông, Nhà Trắng cũng phải nhìn nhận thực tế rằng sẽ mất vài tuần nữa quân đội mới sẵn sàng cho nhiệm vụ này.

Trong một động thái nhằm xoa dịu thị trường, ông Trump đã lên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay mở lại tuyến đường huyết mạch Hormuz, nhằm khôi phục dòng chảy thương mại một cách trơn tru và hiệu quả.

Bên cạnh đó, dù quân đội Mỹ đã tiến hành không kích khu vực đảo Kharg - trung tâm sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ trọng điểm của Iran - nhưng Washington khẳng định chưa nhắm mục tiêu trực tiếp vào các cơ sở hạ tầng khai thác dầu của nước này.

Tại mặt trận quốc nội, Mỹ đang rốt ráo tìm cách bơm thêm nguồn cung. Cuối tuần qua, chính phủ Mỹ đã bật đèn xanh cho dự án dầu khí ngoài khơi Vịnh Mexico của tập đoàn BP - dự án đầu tiên của gã khổng lồ này kể từ sau thảm họa tràn dầu lịch sử Deepwater Horizon. Đồng thời, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã hối thúc Sable Offshore Corp tái khởi động hệ thống giàn khoan và đường ống tại Nam California.

Ở quy mô toàn cầu, một động thái can thiệp lịch sử cũng vừa được kích hoạt. Các quốc gia thành viên thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đạt được cái gật đầu chung để xả tới 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp.

Dù đây là đợt can thiệp quy mô lớn nhất từ trước đến nay của IEA, nhưng điểm nghẽn là nguồn cung từ châu Âu và châu Mỹ này phải đợi đến cuối tháng 3 mới có thể chính thức đổ vào thị trường.

Các nền kinh tế lớn đang tìm cách tăng nguồn cung để hạ nhiệt đà tăng của giá dầu (Ảnh: Yahoo).

Phố Wall rung lắc, cược Fed lùi lịch hạ lãi suất

Hơi nóng từ giá dầu đang lan thẳng tới các sàn giao dịch chứng khoán. Theo Yahoo Finance, phố Wall hiện coi giá dầu là động lực chính chi phối nền kinh tế.

Chia sẻ với Yahoo Finance, chiến lược gia năng lượng toàn cầu Vikas Dwivedi tại Macquarie Group cảnh báo, nếu căng thẳng chính trị không hạ nhiệt trong vài ngày tới, thị trường sẽ đối mặt với tình trạng khan hiếm trầm trọng. Thậm chí, kịch bản giá dầu chạm mốc 150 USD/thùng không còn là điều quá xa vời.

Chi phí năng lượng đội lên hàng chục USD mỗi thùng đang buộc giới đầu tư phải định giá lại lạm phát. Sự xoay trục tâm lý này đánh thẳng vào kỳ vọng chính sách tiền tệ. Thay vì dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng, phố Wall giờ đây tin rằng lãi suất sẽ phải neo cao lâu hơn.

Theo báo cáo cập nhật ngày 11/3 từ Goldman Sachs, triển vọng lạm phát tăng trở lại sẽ trói tay Fed. Ngân hàng này đã chính thức lùi dự báo thời điểm cắt giảm lãi suất lần đầu từ tháng 6 sang tận tháng 9, và kỳ vọng chỉ có thêm một đợt giảm vào tháng 12.

Kỳ vọng lạm phát cao ngay lập tức đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tiến sát mốc 5% - ngưỡng rủi ro từng nhiều lần kích hoạt các đợt bán tháo trên thị trường cổ phiếu. Giám đốc phái sinh cổ phiếu toàn cầu Charlie McElligott tại Nomura Securities thẳng thắn nhận định: "Hiện tại, dầu thô chính là yếu tố khuấy động toàn bộ thị trường".