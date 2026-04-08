Giá dầu Brent giảm mạnh sát thời hạn "giờ G" của ông Trump

Vào khoảng 5h sáng ngày 8/4 (giờ Việt Nam), tức chỉ hai giờ trước thời hạn 8h tối cùng ngày theo giờ Mỹ mà Tổng thống Donald Trump đặt ra nhằm khôi phục hoạt động tuyến hàng hải chiến lược eo biển Hormuz, giá dầu Brent quốc tế bất ngờ hạ nhiệt mạnh.

Cụ thể, giá Brent giảm 6,67 USD, tương đương 6,08%, xuống còn 103,1 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) gần như đi ngang, chỉ tăng nhẹ 0,48 USD, lên mức 113 USD/thùng.

Diễn biến đảo chiều sát “giờ G” này đã phần nào giải tỏa tâm lý căng thẳng của giới đầu tư toàn cầu sau nhiều giờ theo dõi sát sao tình hình. Thay vì phản ứng hoảng loạn, thị trường cho thấy khả năng thích ứng nhanh, phản ánh sự nhạy bén trước các tín hiệu ngoại giao xuất hiện vào phút chót.

Giá dầu hạ nhiệt khi hạn chót của ông Trump cận kề (Ảnh: MW).

Lời kêu gọi phút chót và "liều thuốc an thần" cho thị trường

Tình thế đảo chiều trên thị trường năng lượng bắt nguồn từ một động thái ngoại giao mang tính bước ngoặt. Theo NBC News, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã đăng tải một thông điệp trên mạng xã hội X, công khai kêu gọi một "khoảng lặng hòa bình" tạm thời giữa các bên.

Ông đề nghị Nhà Trắng lùi thời hạn đưa ra các hành động cứng rắn thêm hai tuần. Đổi lại, ông yêu cầu phía đối tác tạm thời cho phép tàu thuyền lưu thông bình thường qua eo biển Hormuz.

Động thái này ngay lập tức trở thành "liều thuốc an thần" cho giới đầu tư. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận với NBC News rằng Tổng thống Trump đã nắm được đề xuất này và sẽ sớm có phản hồi chính thức.

Trước đó, giá vàng đen đã trải qua những nhịp rung lắc dữ dội. Theo The Times, giá dầu Brent có thời điểm vọt lên trên 111 USD/thùng, trong khi dầu WTI chạm ngưỡng 117,63 USD/thùng - mức chốt phiên cao nhất kể từ tháng 6/2022.

Sức nóng của thị trường từng bị đẩy lên đỉnh điểm sau bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social. Ông cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu không có thỏa thuận nào được chốt.

Giới quan sát tài chính lại có góc nhìn khá điềm tĩnh. Các nhà phân tích tại Bespoke Investment Group chia sẻ với NBC News một cụm từ lóng quen thuộc trên phố Wall: "Taco Tuesday". Đây là cách nói vui ngụ ý rằng vào phút chót, những quyết định cứng rắn thường được làm mềm hóa để nhường chỗ cho bàn đàm phán.

Mối lo chuỗi cung ứng và túi tiền người tiêu dùng

Điều giới doanh nghiệp thực sự quan tâm lúc này là dòng chảy thương mại toàn cầu. Eo biển Hormuz vốn là "yết hầu" hàng hải, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Theo báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), việc gián đoạn lưu thông qua khu vực này có thể ảnh hưởng tới hơn 9 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 4. Đây là một bài toán hóc búa đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), chia sẻ trên tờ Le Figaro rằng cú sốc nguồn cung hiện tại là một thử thách chưa từng có. Tuy nhiên, thị trường cũng đang ghi nhận những tín hiệu linh hoạt khi dữ liệu vận tải cho thấy một số lượng hạn chế tàu thuyền đã bắt đầu được lưu thông trở lại.

Tại Mỹ, chi phí năng lượng đang là chủ đề được quan tâm hàng đầu. Tính đến hiện tại, giá xăng bán lẻ trung bình neo ở mức 4,14 USD/gallon, trong khi giá dầu diesel đạt 5,64 USD/gallon, tiệm cận mức đỉnh lịch sử của năm 2022.

EIA dự báo giá xăng có thể đạt đỉnh quanh mức 4,30 USD/gallon trong tháng này. Dù vậy, giới chức Washington vẫn giữ thái độ lạc quan. Họ tin rằng ngay khi các nút thắt giao thương được tháo gỡ, chi phí nhiên liệu sẽ nhanh chóng hạ nhiệt, giảm bớt áp lực chi tiêu cho người dân.

Giá dầu đã tăng hơn 50% kể từ khi chiến sự nổ ra và Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải hẹp nhưng có vai trò sống còn, nơi khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu từng được vận chuyển qua (Ảnh minh họa: NB).

Chứng khoán "tàu lượn" và kịch bản phía trước

Không chỉ thị trường hàng hóa, các sàn giao dịch chứng khoán cũng vừa trải qua một phiên đầy cảm xúc. Theo Yahoo Finance, các chỉ số chính của phố Wall liên tục biến động theo từng dòng tin tức cập nhật từ khu vực.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đóng cửa nhích nhẹ, phục hồi thành công sau khi từng rớt hơn 1% vào đầu phiên. Chỉ số Dow Jones cũng thu hẹp đà giảm, chỉ còn mất 85 điểm so với mức bốc hơi 455 điểm ở thời điểm chạm đáy.

Bên kia bờ đại dương, sắc thái thận trọng cũng bao trùm. Theo The Times, thị trường châu Âu đánh mất đà tăng đầu phiên, với chỉ số FTSE 100 của Anh quay về mức đi ngang. Tại châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật Bản đóng cửa tăng nhẹ 0,03% trong bối cảnh giao dịch khá trầm lắng.

Sự phục hồi nhẹ nhàng này cho thấy tâm lý nhà đầu tư không hề hoảng loạn. Dòng tiền thông minh vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu tích cực từ các nỗ lực ngoại giao.

Đánh giá về cục diện hiện tại, các chuyên gia tại Société Générale đưa ra 2 kịch bản mang tính chiến lược. Một là trạng thái hòa hoãn, nơi các bên kiểm soát tốt tình hình và nguồn cung dần phục hồi. Hai là kịch bản rủi ro cấu trúc khiến các quốc gia phải tăng cường dự trữ năng lượng dài hạn.

Khi "giờ G" đến gần, mọi ánh mắt của giới đầu tư toàn cầu vẫn đang đổ dồn về Washington và khu vực Trung Đông. Bất kỳ biến động nào của thị trường năng lượng lúc này không chỉ phản ánh cán cân cung cầu, mà còn là thước đo niềm tin của giới kinh doanh vào một giải pháp êm thấm.

Tuy nhiên, thị trường vẫn luôn có quyền hy vọng như một thông điệp đầy ẩn ý mà ông Trump đã để ngỏ: "Giờ đây khi chúng ta đã có sự thay đổi, có thể một điều gì đó mang tính cách mạng tuyệt vời sẽ xảy ra. Ai mà biết được?".