Giá cao su cao nhất từ 2017: Nông dân phấn khởi, doanh nghiệp trúng đậm

Tuy vậy, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu cao su trong nước vẫn phập phồng nỗi lo tăng trưởng bền vững do nhiều thị trường nhập khẩu tăng cường kiểm soát các tiêu chí về phát triển bền vững.

Nhu cầu cao su thiên nhiên tăng kéo giá mủ tăng mạnh sau nhiều năm giảm sâu

Thống kê của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho thấy, trong tháng 5/2026, giá cao su tự nhiên liên tục đi lên và có thời điểm chạm mức cao nhất trong vòng 9 năm qua. Điều này kéo theo giá thu mua mủ trong nước tăng mạnh, giúp nhiều doanh nghiệp ngành cao su ghi nhận lợi nhuận đột biến.

Thu mua cao su nước tại Tây Ninh (Ảnh: Huân Trần).

Cục Xuất nhập khẩu đánh giá, đà tăng của giá cao su hiện nay đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó đáng chú ý nhất là sự dịch chuyển nhu cầu từ cao su tổng hợp sang cao su tự nhiên khi giá dầu thế giới tăng mạnh.

Cụ thể, giá cao su tự nhiên đã chạm đỉnh 9 năm vào giữa tháng 5 vừa qua trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang khiến giá dầu tăng cao. Khi chi phí sản xuất cao su tổng hợp có nguồn gốc từ dầu mỏ tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp sản xuất lốp xe và công nghiệp bắt đầu chuyển sang sử dụng cao su tự nhiên nhiều hơn.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất lốp xe và khách hàng công nghiệp lớn cũng gia tăng tích trữ nguyên liệu nhằm phòng ngừa nguy cơ đứt gãy nguồn cung do bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Nếu trước đây doanh nghiệp chỉ duy trì lượng tồn kho đủ dùng trong 1-2 tháng thì hiện nhiều đơn vị đã nâng mức dự trữ lên khoảng 3 tháng.

Tuần cuối tháng 5/2026, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 6/2026 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Osaka (OSE) của Nhật Bản dao động quanh mức 223 Yên/kg, tăng 3,3% so với cuối tháng trước. Trên Sàn Giao dịch Thượng Hải (SHFE), giá cao su tự nhiên giao tháng 6/2026 cũng dao động quanh mức 17.500 NDT/tấn, tăng gần 5% so với thời điểm cuối tháng 4.

Tại Việt Nam, đà tăng của giá cao su thế giới đang nhanh chóng phản ánh lên thị trường nội địa. Giá thu mua mủ cao su đang duy trì ở vùng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Hiện Công ty Cao su Bình Long thu mua mủ nước tại nhà máy với giá 505 đồng/độ TSC, trong khi giá thu mua tại đội sản xuất đạt 495 đồng/độ TSC. Giá mủ tạp DRC 60% cũng tăng mạnh lên 18.000 đồng/kg.

Độ TSC (Total Solids Content - Tổng hàm lượng chất rắn) trong ngành cao su là tỷ lệ phần trăm khối lượng chất rắn còn lại từ mủ nước sau khi được sấy khô hoàn toàn, đóng vai trò là thước đo kỹ thuật cốt lõi để đánh giá chất lượng và định giá thu mua nguyên liệu trên thị trường.

Nhiều doanh nghiệp khác tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao như Công ty Mang Yang thu mua mủ nước từ 458-463 đồng/TSC; Công ty Cao su Bà Rịa giữ giá khoảng 420 đồng/TSC/kg và mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg.

So với giai đoạn giá lao dốc kéo dài trước đó, đây được xem là vùng giá cao nhất của ngành cao su trong gần một thập kỷ qua.

Giá cao su trên thị trường thế giới tăng giúp giá thu mua cao su trong nước cũng tăng theo (Ảnh: Huân Trần).

Giá mủ tăng mạnh đang giúp hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp cao su khởi sắc rõ rệt. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã: GVR) vừa công bố lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt hơn 2.513 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần của tập đoàn đạt gần 8.845 tỷ đồng, tăng 56% so với quý I/2025. Riêng mảng kinh doanh mủ cao su đạt khoảng 7.408 tỷ đồng, chiếm tới 84% tổng doanh thu.

Theo giải trình của GVR, kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh nhờ giá bán mủ cao su duy trì ở mức cao trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ toàn cầu phục hồi, đặc biệt từ ngành sản xuất lốp xe và ô tô tại Trung Quốc. Ngoài ra, tập đoàn còn ghi nhận thêm các khoản thu nhập bất thường từ thanh lý tài sản và bồi thường đất đai.

Nông dân phấn khởi, doanh nghiệp vẫn lo chuyện phát triển bền vững

Không chỉ doanh nghiệp lớn hưởng lợi, nhiều hộ trồng cao su cũng bắt đầu quay trở lại đầu tư mở rộng diện tích sau nhiều năm cầm cự với giá thấp.

Ông Tạ Văn Minh, nông dân trồng cao su tại xã Lộc Ninh (Tây Ninh), cho biết hiện gia đình đang sở hữu khoảng 50ha cao su và dự kiến sẽ trồng thêm 20ha để thay thế diện tích già cỗi.

Theo ông Minh, bài học lớn nhất với người trồng cao su là phải kiên định với cây trồng phù hợp thay vì chạy theo các cơn sốt nông sản ngắn hạn.

“Nhiều người thấy giá cao su xuống thấp thì chặt bỏ để trồng sầu riêng, mít… nhưng theo tôi đó là cách làm nhiều rủi ro. Giá nông sản lúc lên lúc xuống, quan trọng là phải tính đường dài. Cao su tuy có chu kỳ nhưng thị trường ổn định hơn và ít sâu bệnh”, ông Minh chia sẻ.

Không chỉ trồng cao su, ông còn tổ chức điểm thu mua mủ cho người dân địa phương rồi bán trực tiếp cho các nhà máy trong và ngoài tỉnh nhằm chủ động đầu ra.

Sản xuất các sản phẩm cao su thiên nhiên xuất khẩu tại một doanh nghiệp (Ảnh: Huân Trần).

Dù triển vọng thị trường đang tích cực hơn, giới chuyên gia cho rằng ngành cao su Việt Nam vẫn đối mặt không ít rủi ro do phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc.

Thống kê của Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), trong 4 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam với hơn 292.000 tấn, chiếm hơn 69% kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam.

Theo đánh giá của VRA, mức độ tập trung cao này khiến ngành dễ bị tác động trước các thay đổi về chính sách và nhu cầu, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc dự kiến áp dụng chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số quốc gia châu Phi từ tháng 5/2026, qua đó làm gia tăng cạnh tranh và nguy cơ suy giảm thị phần của cao su Việt Nam trong trung và dài hạn.

Một thách thức đáng lưu ý khác là xu hướng gia tăng các rào cản thương mại và yêu cầu tiêu chuẩn từ các thị trường nhập khẩu lớn của cao su Việt Nam. Cụ thể, Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu dự kiến áp dụng trong giai đoạn 2026-2027 đặt ra yêu cầu rất cao về truy xuất nguồn gốc.

Trong khi đó, hơn 50% nguồn cung cao su tại Việt Nam đến từ khu vực tiểu điền, khiến việc đáp ứng các tiêu chuẩn này gặp nhiều khó khăn.

“Nếu không có giải pháp kịp thời, ngành cao su có nguy cơ bị loại khỏi chuỗi cung ứng tại thị trường EU”, đại diện VRA nhận định.