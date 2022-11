Ghế massage Toshiko thu hút người dùng Việt

Ghế massage Toshiko - Giải pháp chăm sóc sức khỏe tại nhà

Là sản phẩm hướng tới chăm sóc sức khỏe và cải thiện tinh thần, ghế massage toàn thân Toshiko được đầu tư vào tính năng, công nghệ hiện đại, nhằm mang lại những trải nghiệm tốt, thoải mái nhất cho người dùng.

Ghế massage Toshiko hỗ trợ chăm sóc sức khỏe của tuyển thủ Đỗ Hùng Dũng (Ảnh: Toshiko)

Ghế massage Toshiko đem lại trải nghiệm thư giãn cho người dùng

Công nghệ được ứng dụng trên ghế massage Toshiko có thể kể đến như massage không trọng lực, body scan dò tìm huyệt đạo, massage nhiệt hồng ngoại,.... Ngoài ra, trên các sản phẩm ghế massage còn nhiều chức năng thông minh khác như điều khiển giọng nói, cảm biến lùi tường, lọc không khí bằng ion âm, kết nối bluetooth nghe nhạc thư giãn...

Sử dụng ghế massage toàn thân sẽ góp phần giúp cơ thể giảm sự mệt mỏi, căng thẳng và lo nghĩ, đồng thời giúp thư giãn và làm giảm căng cơ, góp phần hỗ trợ cải thiện lưu lượng máu, hỗ trợ làm giảm các cơn đau và triệu chứng đau đầu,...

Ghế massage Toshiko đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế

Toshiko hoạt động theo phương châm "Tập trung vào chất lượng sản phẩm, lấy khách hàng là yếu tố cốt lõi để phát triển".

Toshiko đạt chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 5699-2-32:2011 / IEC 60335-2-32:2008 do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, sản phẩm ghế massage toàn thân Toshiko đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (GB/T 19001-2016/ ISO 9001: 2015), tiêu chuẩn an toàn điện PSE của Nhật Bản và tiêu chuẩn TCVN 5699-2-32:2011 / IEC 60335-2-32:2008 (tương đương tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS (Japan Industrial Standard) do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng cấp. Đây là hệ thống chứng nhận an toàn bắt buộc đối với các sản phẩm và thiết bị điện tử khi muốn tiếp cận thị trường Nhật Bản.

Toshiko Việt Nam đạt danh hiệu "Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2022".

Trong ngày 22/10, Toshiko Việt Nam nhận cúp và chứng nhận thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2022. Giải thưởng nhằm tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu được ghi nhận có đóng góp trong việc áp dụng công nghệ khoa học vào hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu và quyền lợi người tiêu dùng, góp phần tăng khả năng cạnh tranh và thúc đẩy kinh tế quốc gia trong giai đoạn hội nhập và phát triển thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giải thưởng này do Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương và Hiệp hội thông tin công nghiệp Châu Á phối hợp tổ chức.

Doanh nghiệp vượt qua hàng nghìn đơn vị cùng những tiêu chí đánh giá chặt chẽ từ các chuyên gia quốc tế như: chất lượng dịch vụ, các hoạt động quảng bá thương hiệu, kết quả kinh doanh, năng lực lãnh đạo, tính bền vững, trách nhiệm xã hội và các hoạt động đóng góp tích cực cho cộng đồng. Giải thưởng này như một sự công nhận cho kết quả của quá trình chuyển đổi công nghệ và khẳng định chất lượng sản phẩm của Toshiko Việt Nam.

Ông Phùng Khánh Hòa, Chủ tịch HĐQT Toshiko Việt Nam nhận giải Top 10 "Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2022".

Danh hiệu này cũng chính là động lực lớn để thúc đẩy sự phát triển của Toshiko và không ngừng tạo nên những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến người tiêu dùng.

Ghế massage Toshiko được MC Quyền Linh tin dùng (Ảnh: Toshiko)

Các sản phẩm thiết bị của Toshiko cũng được nhiều nghệ sĩ tin dùng như: MC Quyền Linh, cầu thủ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu… Thương hiệu Toshiko với những sản phẩm luyện tập, chăm sóc sức khỏe đa dạng như ghế massage, máy chạy bộ, xe đạp tập thể dục,…

Đơn vị có hệ thống 40 cửa hàng trên khắp cả nước và đội ngũ chăm sóc khách hàng tiếp nhận thắc mắc và hỗ trợ khách hàng thông qua hotline 1900.1891. Trong năm nay Toshiko Việt Nam dự kiến sẽ mở rộng thêm 20 cửa hàng nâng tổng cộng 60 cửa hàng trên toàn quốc với hy vọng sẽ mang đến những sản phẩm tốt nhất với mức giá hợp lý đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

