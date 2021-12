Generali đóng góp tích cực cho trẻ em với "Sinh Con, Sinh Cha", vào top "Doanh nghiệp vì cộng đồng"

Dân trí Trong một năm đầy thử thách do Covid-19, Generali liên tục đổi mới thích ứng các hoạt động CSR, đồng thời đẩy mạnh nâng cao giá trị chia sẻ cộng đồng (CSV), với trọng tâm là chương trình về làm cha mẹ "Sinh Con, Sinh Cha".

Công ty vừa được vinh danh "Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR 2021".

2021 tiếp tục là một năm đầy thách thức cho nền kinh tế và xã hội. Dịch bệnh căng thẳng và giãn cách kéo dài khiến nhiều nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như các hộ gia đình nghèo, các gia đình có trẻ nhỏ gặp khó khăn. Bên cạnh các hỗ trợ thiết thực về tài chính, các sáng kiến tình nguyện gây quỹ, nâng cao kiến thức chăm sóc gia đình và trẻ nhỏ trong bối cảnh dịch bệnh cũng như các hoạt động tình nguyện trực tuyến cùng các dự án truyền tải thông điệp tích cực, nâng cao sức khỏe tinh thần của người dân đã được Generali liên tục lên ý tưởng và triển khai kịp thời.

Ghi nhận cho những sáng kiến, nỗ lực vì cộng đồng được Generali đẩy mạnh trong thời gian giãn cách căng thẳng, cũng như những đóng góp tích cực của "Sinh Con, Sinh Cha" đối với sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước, Generali Việt Nam vừa được trao tặng chứng nhận "Doanh nghiệp vì cộng đồng" tại sự kiện tôn vinh "Saigon Times CSR 2021" của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn.

Sự kiện năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi các doanh nghiệp có cơ hội cùng nhìn lại hành trình vượt qua những khó khăn, thử thách do dịch bệnh mang lại với không biết bao nhiêu những hình ảnh nhân văn, những câu chuyện cảm động và những ý tưởng sáng tạo. Sự kiện cũng thảo luận các xu hướng mới nhất về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, các thực hành tốt nhất về CSR và CSV thông qua buổi tọa đàm "CSR và phát triển bền vững: Muốn đi xa thì đi cùng nhau!".

Chương trình giáo dục cộng đồng về làm cha mẹ "Sinh Con, Sinh Cha" được Generali cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (QBTTEVN) tâm huyết xây dựng và triển khai thành công, chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm nuôi dạy, chăm sóc trẻ em tới hàng ngàn cha mẹ, giáo viên, cán bộ mầm non tại nhiều hội thảo địa phương trên cả nước cũng như hàng triệu phụ huynh qua chuỗi tiểu phẩm giáo dục thú vị trên Youtube.

Chương trình "Sinh Con, Sinh Cha" mang đến nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích trong việc nuôi dạy, chăm sóc trẻ em cho các gia đình Việt.

Trong bối cảnh giãn cách kéo dài, Generali đã nhanh chóng "trực tuyến hóa" các hoạt động chia sẻ kiến thức của chương trình để tiếp tục hỗ trợ các gia đình, xây dựng và đẩy mạnh các nội dung làm cha mẹ trên trang Fanpage The Human Safety Net Việt Nam và cộng đồng làm cha mẹ "Sinh Con, Sinh Cha".

Generali đã kêu gọi đông đảo nhân viên và tư vấn viên tham gia tình nguyện trực tuyến chia sẻ nội dung chăm sóc gia đình, bảo vệ sức khỏe và nuôi dạy con trong Covid-19 với sáng kiến "Nuôi dạy con trong giai đoạn căng thẳng". Chương trình do các tổ chức quốc tế uy tín: The Human Safety Net của Generali, UNICEF, WHO, Đại học Oxford... phối hợp xây dựng, triển khai.

"Sinh Con, Sinh Cha" chung tay thúc đẩy phát triển toàn diện trẻ em Việt Nam với các nội dung, hoạt động về làm cha mẹ chất lượng và bổ ích trên nhiều nền tảng trực tuyến cũng như hội thảo trực tiếp.

Khi dịch bắt đầu quay trở lại, Generali nhanh chóng triển khai sáng kiến gây quỹ thiện nguyện "Góp bước chân xuyên Việt - sải rộng cánh yêu thương" hỗ trợ trẻ em nghèo chịu ảnh hưởng của Covid-19. Doanh nghiệp này đã giành gần 16 tỷ đồng hỗ trợ các công tác phòng chống dịch trên cả nước.

Là thành viên của tập đoàn bền vững hàng đầu thế giới (theo Dow Jones), Generali Việt Nam tích cực thúc đẩy các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong các hoạt động kinh doanh, vận hành. Generali nỗ lực nâng cao giá trị chia sẻ cộng đồng (CSV), phát huy các thế mạnh cốt lõi khi là doanh nghiệp bảo hiểm tiên phong đưa các nội dung hữu ích của "Sinh Con, Sinh Cha" vào đào tạo cho đội ngũ huấn luyện nhằm lan tỏa các kiến thức bổ ích đến với nhiều khách hàng, phụ huynh trên cả nước, từ đó nhân rộng tác động của chương trình, phát huy thế mạnh về nguồn lực, mạng lưới hoạt động rộng khắp tại Việt Nam.

Generali và The Human Safety Net vừa công bố khoản tài trợ hơn 1 triệu Euro cho dự án "Làm cha mẹ trong phát triển toàn diện trẻ thơ" được phối hợp triển khai cùng với UNICEF, Bộ LĐ-TB&XH, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các doanh nghiệp.

Bên cạnh khoản hỗ trợ tài chính, Generali sẽ đóng góp những nội dung về nuôi dạy trẻ của chương trình "Sinh Con, Sinh Cha" để làm phong phú hơn nguồn tư liệu của chương trình "Làm cha mẹ trong phát triển toàn diện trẻ thơ" của UNICEF, cũng như góp phần mở rộng độ phủ của mô hình tập huấn về kỹ năng làm cha mẹ, hướng đến cung cấp những hoạt động tập huấn chuyên sâu hơn cho các phụ huynh tại các tỉnh thành mà cả hai đơn vị có thể điều phối được nguồn lực.

Chương trình giáo dục cộng đồng "Sinh Con, Sinh Cha" của Generali sẽ đóng góp tài liệu và nguồn lực vào dự án "Làm cha mẹ trong phát triển toàn diện trẻ thơ" của Unicef và Chính phủ.

