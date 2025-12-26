Gần 242.000 tỷ đồng hỗ trợ thuế, phí cho người dân, doanh nghiệp năm 2025

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đưa ra tại Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025, tổ chức ngày 26/12. Sự kiện do Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện.

Cụ thể, trong tổng gói hỗ trợ 241.740 tỷ đồng, số tiền thuế (GTGT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân) và tiền thuê đất được gia hạn ước tính khoảng 116.100 tỷ đồng. Đáng chú ý, số tiền thực giảm cho người dân và doanh nghiệp lên tới 125.640 tỷ đồng, bao gồm giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu cùng nhiều loại phí và lệ phí khác.

Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định đây là các giải pháp cấp bách được nghiên cứu để áp dụng ngay từ đầu năm, nhằm tiếp sức cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh và phục hồi đà tăng trưởng.

Quang cảnh Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025 (Ảnh: BTC).

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, ngành Tài chính đang thực hiện cuộc "đại phẫu" về thủ tục hành chính thông qua chuyển đổi số. Trong lĩnh vực thuế, số lượng thủ tục đã giảm từ 235 xuống còn 223, với 100% được cung cấp trực tuyến.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Big Data trong quản lý rủi ro và giám sát hoàn thuế để chống gian lận. Một thay đổi quan trọng khác là từ ngày 1/7, ngành thuế sẽ phối hợp với Bộ Công an sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân, giúp đơn giản hóa thủ tục cho người dân.

Đối với lĩnh vực hải quan, Bộ đã cắt giảm hơn 51% điều kiện kinh doanh và đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 91 thủ tục. Những cải cách này giúp rút ngắn 56,4% thời gian và giảm gần 38% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI đánh giá cao sự phản ứng chính sách kịp thời của Bộ Tài chính. Theo ông, các giải pháp về miễn, giảm, gia hạn thuế không chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán dòng tiền trước mắt mà còn củng cố niềm tin vào môi trường kinh doanh.