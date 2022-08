Fujihome Việt Nam và mục tiêu thương hiệu hàng gia dụng hàng đầu Việt Nam

Máy lọc nước công nghệ UF của Fujihome Việt Nam (Ảnh: Fujihome Việt Nam).

Ưu thế về công nghệ sản xuất tạo nên sản phẩm vượt trội

Fujihome là thương hiệu chuyên cung cấp các mặt hàng gia dụng, đồ kim khí, máy hút ẩm, máy hút bụi, máy xịt rửa đa năng… Các sản phẩm của Fujihome được sản xuất trên công nghệ hiện đại chuyển giao từ Công ty Newage Technology Japan (có trụ sở tại thủ đô Tokyo - Nhật Bản).

Đây là đơn vị chuyên thiết kế và sản xuất hàng gia công (OEM) để sử dụng trong gia đình và văn phòng. Hiện Newage Technology Japan có nhiều công xưởng được đặt ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam…

Sản phẩm của Fujihome được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản (Ảnh: Fujjihome Việt Nam).

Các sản phẩm và linh kiện của Fujihome được sản xuất trên quy định chuyên nghiệp theo nhiều mức độ như: tiêu chuẩn châu Âu CE (The European Conformity); tiêu chuẩn RoHS (Restriction of Hazardous Substances), tiêu chuẩn của Đức GS (Geprufte Sicherheit); tiêu chuẩn CB về chất lượng và an toàn sản phẩm…

Hiện nay trên thị trường, Fujihome được nhiều người sử dụng tin tưởng bởi danh tiếng thương hiệu và chất lượng sản phẩm vượt trội. Ngay từ những ngày đầu phát triển, đại diện ban lãnh đạo Fujihome Việt Nam cho biết, đã chú trọng đầu tư quy trình chuẩn hóa, kiểm soát chặt chẽ để mang sản phẩm tốt nhất tới người tiêu dùng.

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng của Fujihome (Ảnh: Fujjihome Việt Nam).

Trải nghiệm dịch vụ bán hàng chuyên nghiệp

Không chỉ tập trung phát triển sản phẩm, Fujihome Việt Nam còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ. Khách hàng mua sản phẩm của Fujihome sẽ được đội ngũ nhân viên tư vấn, hỗ trợ để nhanh chóng sở hữu được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và túi tiền.

Fujihome có chính sách bảo hành riêng biệt cho từng mặt hàng, nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng đồng thời thể hiện trách nhiệm của nhà sản xuất. Chế độ hậu mãi, bảo trì, bảo dưỡng chu đáo, tận tình nhằm giúp khách hàng yên tâm sử dụng.

Điều hòa di động thông minh Fujihome không cần lắp đặt (Ảnh: Fujjihome Việt Nam).

Hiện Fujihome Việt Nam có trụ sở và các chi nhánh tại 3 thành phố lớn là Hà nội, TPHCM và Đà Nẵng. Hệ thống kho vận hàng chục nghìn mét vuông sẽ đảm bảo nguồn hàng lớn, đa dạng mẫu mã nhằm phục vụ các nhu cầu của người dùng cả nước.

Hệ thống mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp, xe vận chuyển mở rộng có mặt ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đây là nguồn lực quan trọng giúp Fujihome có thể phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp và đảm bảo chất lượng sản phẩm khi tới tay người sử dụng.

Mở rộng mạng lưới bán hàng trực tuyến

Với những thế mạnh về công nghệ và nguồn nhân lực, Fujihome Việt Nam cung cấp các sản phẩm đạt chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế với giá thành cạnh tranh. Người tiêu dùng Việt có thể tiếp cận các sản phẩm có công nghệ hiện đại và dịch vụ chất lượng. Thương hiệu đặt mục tiêu sẽ trở thành một trong các nhà cung cấp sản phẩm gia dụng hàng đầu tại Việt nam trong vòng 5 năm tới, tập trung phát triển thị phần trên thị trường bán hàng trực tuyến.

Cây nước nóng lạnh Fujihome cho nhiệt độ nước nóng cao, lạnh sâu (Ảnh: Fujjihome Việt Nam).

Theo đại diện của Fujihome Việt Nam, nhu cầu hàng hóa tại thị trường Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ và nhiều hứa hẹn. Sau đại dịch Covid-19, xu hướng mua sắm online lên ngôi tạo điều kiện để các sản phẩm được tiếp xúc với người tiêu dùng.

Các sản phẩm của Fujihome đang được phân phối chính thức tại cửa hàng offline và online. Hiện doanh nghiệp cũng đẩy mạnh bán hàng thông qua các kênh trực tuyến như các sàn thương mại điện tử, bán hàng trên ti vi, điện thoại…

Thời gian tới, Fujihome Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối, mang sản phẩm tới gần hơn với người tiêu dùng cả nước. Thương hiệu đẩy mạnh hoạt động trên các nền tảng trực tuyến, hoàn thiện hơn nữa quy trình bán hàng online để khách hàng nhanh chóng có thể sở hữu được các sản phẩm của Fujihome. Với sự đầu tư mạnh mẽ, Fujihome Việt Nam hứa hẹn sẽ có nhiều bước phát triển vượt bậc đưa thương hiệu vươn tầm thế giới.

Công ty TNHH Fujihome Việt Nam

Trụ sở chính: 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0904800540

Website: https://fujihomevn.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/FujihomeVietNam