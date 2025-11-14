FMO và HDBank hợp tác đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững tại Việt Nam

Thông qua Biên bản ghi nhớ này, hai bên thống nhất hợp tác triển khai khoản đầu tư 30 triệu USD của FMO vào chương trình trái phiếu xanh quốc tế đầu tiên do HDBank phát hành, với tổng quy mô dự kiến lên đến 100 triệu USD trong năm 2025.

Ông Kees van Baar - Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam (thứ 3 từ trái sang) và ông Trần Hoài Nam - Phó tổng giám đốc thường trực HDBank (thứ 2 từ trái qua) - trao đổi Biên bản ghi nhớ (MoU) dưới sự chứng kiến của bà Aukje de Vries - Bộ trưởng Thương mại Đối ngoại và Hợp tác Phát triển Vương quốc Hà Lan (thứ 4 từ trái qua) (Ảnh: HDBank).

Ông Juan Jose Dada Ortiz, Giám đốc Khối Định chế Tài chính của FMO, cho biết: “FMO rất vui mừng được khởi đầu mối quan hệ hợp tác này với HDBank. Với việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác này, chúng tôi mong muốn cùng HDBank thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm và bền vững tại Việt Nam.

Việc FMO tham gia đầu tư vào trái phiếu xanh quốc tế lần đầu tiên được HDBank phát hành là một cột mốc quan trọng mà chúng tôi tin tưởng sẽ mở ra một mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ và bền vững”.

FMO và HDBank cũng mong muốn tiếp tục nghiên cứu và thúc đẩy triển khai các chương trình hợp tác tiềm năng mới trong tương lai, tập trung vào các lĩnh vực như tài chính xanh, năng lượng tái tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các sáng kiến thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm, năng suất và bền vững hơn tại Việt Nam.

Ngân hàng Phát triển Hà Lan (FMO) là nhà đầu tư hàng đầu trên thế giới, hỗ trợ tăng trưởng bền vững khu vực tư nhân tại các quốc gia đang phát triển và thị trường mới nổi thông qua việc đầu tư vào các dự án và doanh nghiệp đầy tiềm năng.

FMO tập trung vào các lĩnh vực, gồm: nông nghiệp - thực phẩm, lâm nghiệp, năng lượng và các định chế tài chính. Với tổng danh mục cam kết khoảng 13,5 tỷ EUR, trải rộng trên hơn 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, FMO là một trong những ngân hàng phát triển khu vực tư nhân song phương hàng đầu thế giới.

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, với tổng tài sản 782.000 tỷ đồng tính đến 30/9/2025, phục vụ hơn 20 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

HDBank tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái tài chính - tiêu dùng - dịch vụ số toàn diện, đồng thời dẫn đầu trong tài chính xanh và phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm tại Việt Nam.