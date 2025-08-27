Fed lên tiếng vụ thống đốc bị sa thải

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa chính thức lên tiếng về việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố sa thải Thống đốc Lisa Cook. Cơ quan này khẳng định sẽ tôn trọng bất kỳ phán quyết nào từ tòa án.

"Quốc hội đã thông qua Đạo luật Dự trữ Liên bang và quy định rằng các thống đốc phục vụ trong các nhiệm kỳ dài, cố định và chỉ có thể bị tổng thống sa thải với lý do chính đáng", phát ngôn viên của Fed nhấn mạnh khung pháp lý bảo vệ tính độc lập của cơ quan này.

Phát ngôn viên Fed cho biết, bà Cook sẽ đưa vụ việc ra tòa thông qua luật sư riêng Abbe Lowell.

Thống đốc Lisa Cook trong một cuộc họp của Fed ở Washington ngày 25/6 (Ảnh: AFP).

Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố với báo giới rằng ông sẽ tôn trọng bất kỳ quyết định nào từ tòa án về vấn đề này.

Ông nhắc lại nội dung kiến nghị khởi tố mà giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ Bill Pulte đã gửi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi ngày 15/8.

Ông Pulte cáo buộc bà Cook đã khai nơi thường trú là một căn chung cư ở Atlanta, dù trước đó đã vay tiền mua nhà ở Michigan dưới dạng thế chấp và xác nhận đó là nơi ở chính. Ông Pulte thêm rằng FHFA có các tài liệu về hành vi "gian lận thế chấp" của bà Cook.

Theo Tổng thống Trump, Fed có vai trò quan trọng trong thiết lập lãi suất, quản lý dự trữ và các ngân hàng thành viên. Người dân Mỹ cần phải đảm bảo họ có thể tin tưởng các thành viên Fed giữ nhiệm vụ thiết lập chính sách.

"Tổng thống đã viện dẫn quyền hạn hợp pháp theo điều 12 U.S.C. 242 - quy định cho phép sa thải Thống đốc Fed khi có lý do chính đáng. Theo Tổng thống, việc bà Cook bị cáo buộc đáng tin cậy là đã khai man trong hồ sơ tài chính là đủ cơ sở để sa thải, nhất là khi bà đang giữ vai trò then chốt trong giám sát các tổ chức tài chính", phát ngôn viên Kush Desai nói thêm quyết định của Tổng thống Trump.

Vụ kiện này dự kiến sẽ bắt đầu tại Tòa án Liên bang và Tòa án Tối cao. Các thẩm phán tối cao sẽ là người quyết định cuối cùng trong tranh chấp này. Phán quyết này sẽ tạo tiền lệ quan trọng về giới hạn quyền lực của tổng thống đối với các cơ quan độc lập, đặc biệt là Fed.