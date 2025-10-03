F88 hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng cho mỗi khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi

Cụ thể, khách hàng đang có khoản vay tại F88 và có nhà bị tốc mái hoặc sập do bão số 10 sẽ nhận được khoản hỗ trợ tối đa lên tới 15 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ này sẽ được trừ trực tiếp vào lãi vay và khoản nợ gốc của khách hàng.

Khách hàng thuộc vùng ảnh hưởng của cơn bão có hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 15/10, nhưng chưa kịp thanh toán nợ, cũng sẽ được công ty miễn phí trả chậm. Thời gian áp dụng cho chính sách hỗ trợ này sẽ kéo dài đến hết 31/10.

Các khách hàng của F88 chịu ảnh hưởng do bão Bualoi được xóa nợ, miễn phí trả chậm hoặc nhận khoản hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng tùy theo chính sách của doanh nghiệp (Ảnh: F88).

Bên cạnh đó, F88 quyết định xóa toàn bộ khoản nợ đối với những khách hàng không may qua đời, hoặc có người thân là vợ hoặc chồng không may qua đời vì cơn bão Bualoi.

“Là một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính những khách hàng lao động bình dân, chúng tôi mong muốn được đồng hành với khách hàng trong cuộc sống hàng ngày mà cả những thời điểm khó khăn.

F88 tin rằng, sự hỗ trợ kịp thời này sẽ giúp bà con vững vàng hơn để khắc phục hậu quả cơn bão và tái thiết lại cuộc sống tốt đẹp hơn”, ông Trần Tuấn Việt - Giám đốc Khối Truyền thông và tiếp thị của F88, chia sẻ.