Eximbank được S&P Global Ratings nâng tín nhiệm quốc tế lên BB- với triển vọng "Ổn định"

Tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế S&P Global Ratings (S&P) vừa quyết định nâng xếp hạng tín nhiệm lên BB- với triển vọng “Ổn định” cho Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Giám đốc phân tích và đánh giá tín nhiệm Ivan Tan (Singapore) cho biết Eximbank được nâng thứ hạng tín nhiệm sau khi S&P thực hiện điều chỉnh Đánh giá mức độ rủi ro trong hệ thống ngân hàng (BICRA) của Việt Nam lên nhóm 8.

“Chúng tôi đã nâng mức đánh giá thứ hạng tín nhiệm riêng (SACP) của Eximbank từ B+ lên BB, Eximbank sẽ hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng GDP bình quân liên tục của quốc gia, nhờ đó ảnh hưởng tích cực lên tình hình tài chính của ngân hàng”, ông Ivan Tan nói.

Chuyên gia từ S&P phân tích chiến lược của Eximbank là tập trung vào phân khúc khách hàng bán lẻ (54% tổng dư nợ tính đến 31/12/2024) và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lợi nhuận của Eximbank hầu hết đến từ các phân khúc khách hàng mang lại lợi suất cao này.

S&P cho rằng tăng trưởng lợi nhuận của Eximbank mang tính bền vững. Các nỗ lực tái cấu trúc trong những năm gần đây cùng với các tiêu chuẩn thẩm định chặt chẽ sẽ giúp cải thiện lợi nhuận đồng thời giảm chi phí dự phòng tín dụng.

Triển vọng ổn định của Eximbank thể hiện dự báo của S&P ngân hàng sẽ phát triển trên nền tảng các nỗ lực tái cấu trúc của họ và duy trì mức độ vốn hóa trong vòng 12-24 tháng tới.

S&P cũng nhấn mạnh có thể tăng hạng nếu tỷ lệ vốn điều chỉnh rủi ro (RAC) của Eximbank tăng trưởng liên tục hơn 10%. Điều này có thể xảy ra nhờ vào việc tăng cường vốn nhất quán và bền vững thông qua tăng trưởng lợi nhuận và giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng. Ngân hàng có thể cần nhiều năm để đạt được kết quả này.

S&P nâng xếp hạng tín nhiệm cho Eximbank lên mức BB- (Ảnh: Eximbank).

Trong báo cáo công bố trước đó, S&P ghi nhận tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) của Eximbank đã tăng từ 1,1% năm 2023 lên 1,5% trong năm 2024, nhờ biên lãi thuần cải thiện và chi phí vốn giảm. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm này dự báo ROA của Eximbank sẽ duy trì ổn định trong khoảng 1,25-1,35% trong 12-24 tháng tới do Chính phủ khuyến khích các ngân hàng hạ lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế.

S&P cũng đánh giá chất lượng tài sản của Eximbank đang trong tầm kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm xuống 2,5% vào cuối năm 2024. Tỷ lệ nợ cần chú ý và tái cơ cấu cũng giảm mạnh từ 5% xuống còn 3,9%, cho thấy kết quả tích cực từ các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng và xử lý nợ xấu của ngân hàng trong thời gian qua.

Với tỷ lệ RAC năm nay giữ ổn định quanh mức 5,2%-5,4%, Eximbank được đánh giá có nền tảng vốn hóa vững vàng để hỗ trợ hoạt động tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn tới. Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng sẽ đạt mức 16%-18%, cao hơn so với mức tăng trưởng mục tiêu của toàn ngành ngân hàng mà Chính phủ đề ra (12-15%).

S&P ghi nhận sự linh hoạt của Eximbank trong việc đa dạng hóa nguồn vốn, ưu tiên các nguồn vốn có chi phí thấp. Những nỗ lực tái cấu trúc trong thời gian qua đã tạo ra nền móng vững chắc, giúp ngân hàng nâng cao khả năng thích ứng trước các biến động và theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.

Đại diện Eximbank khẳng định việc S&P nâng xếp hạng tín nhiệm Eximbank lên mức BB- là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ trong việc củng cố năng lực tài chính, quản trị rủi ro và phát triển bền vững. Đây không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức xếp hạng quốc tế đối với những thành quả mà Eximbank đã đạt được, mà còn khẳng định niềm tin của thị trường, đối tác và khách hàng vào hành trình tái cấu trúc toàn diện và chuyển mình mạnh mẽ cả về mô hình vận hành lẫn tầm nhìn phát triển của ngân hàng. Eximbank sẽ tiếp tục kiên định chiến lược phát triển an toàn - hiệu quả - bền vững, đồng hành cùng sự thịnh vượng của khách hàng và đóng góp vào nền kinh tế Việt Nam.

Eximbank đang ở năm "bản lề" đặt nền móng cho sự bứt phá mạnh mẽ giai đoạn 2026-2030. Hiện Eximbank làm việc với các đối tác tư vấn và đội ngũ chuyên gia quốc tế để tái cấu trúc toàn diện ngân hàng, xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn, lấy khách hàng là trọng tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng tệp khách hàng mục tiêu ngoài 2 phân khúc đang tập trung.

Mới đây Eximbank đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.488,5 tỷ đồng, tăng 0,97% so với cùng kỳ. Trong đó, quý II/2025, Eximbank đạt lợi nhuận 656,9 tỷ đồng. Tín dụng Eximbank tăng trưởng tích cực 9,8% lên mức 184.663 tỷ đồng trong khi tổng tài sản đạt 256.442 tỷ đồng, tăng 6,95% so với đầu năm.

Hiện nay Eximbank chuẩn bị cho quá trình chuyển trụ sở chính ra Hà Nội. Đây là bước ngoặt chiến lược trong quá trình tái cơ cấu, tái định vị thương hiệu và nâng tầm vị thế Eximbank. Đúng như phân tích về mảnh ghép thị trường Eximbank còn hạn chế của S&P, chiến lược mới này giúp ngân hàng phủ sóng phạm vi toàn quốc, mở rộng kinh doanh tại thị trường miền Bắc và miền Trung.