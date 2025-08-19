EVNGENCO3 tiếp sức người lao động trên công trường đại tu tổ máy S1

Đoàn công tác do ông Trần Đình Ân - Phó tổng giám đốc làm trưởng đoàn cùng ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn và các ban tổng công ty.

Phó tổng giám đốc EVNGENCO3 Trần Đình Ân (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công trường (Ảnh: EVNGENCO3).

Công trình đại tu S1 Nhà máy điện Mông Dương 1 được triển khai từ ngày 1/8. Đây là kỳ đại tu đầu tiên của Tổ máy S1 kể từ khi đưa vào vận hành thương mại (tháng 1/2016), với quy mô lớn về khối lượng, hạng mục công việc, số lượng nhân công và yêu cầu kỹ thuật cao.

Hiện tại, công trình đã hoàn thành khoảng 1/3 khối lượng công việc, đang bước vào giai đoạn kiểm tra, đánh giá thiết bị sau khi thực hiện tháo thành công rotor tuabin hơi máy phát và các thiết bị chính.

Nhóm công tác tháo và cẩu rotor turbine hạ áp ra ngoài để kiểm tra và bảo dưỡng (Ảnh: EVNGENCO3).

Đoàn công tác EVNGENCO3 đã trao tặng các phần quà trị giá 130 triệu đồng cho người lao động Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) và Công ty Nhiệt điện Mông Dương. Đây là sự ghi nhận tinh thần tận tâm, trách nhiệm, nỗ lực bám công trường của các đơn vị trong thời gian qua.

Lãnh đạo EVNGENCO3 trao quà động viên người lao động Công ty EPS, Nhiệt điện Mông Dương tại công trường đại tu tổ máy S1 (Ảnh: EVNGENCO3).

Ông Trần Đình Ân - Phó tổng giám đốc EVNGENCO3 nhấn mạnh, Công ty EPS và Công ty Nhiệt điện Mông Dương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, trách nhiệm, bám sát kế hoạch đại tu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị, cũng như chất lượng, tiến độ công trình, sớm đưa tổ máy trở lại vận hành phát điện.

Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO3 Vũ Quang Sáng cũng kêu gọi người lao động các đơn vị tiếp tục duy trì khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu làm việc, đạt thành tích cao trong phong trào thi đua “Hoàn thành công tác đại tu lần đầu tổ máy S1, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1” do tổng công ty phát động.

Hoạt động thăm hỏi, động viên người lao động tại công trường của EVNGENCO3, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo và tổ chức công đoàn đến đời sống, điều kiện làm việc và tinh thần của người lao động, góp phần tiếp thêm động lực để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong các công trình bảo dưỡng, sửa chữa trọng điểm, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác sản xuất điện năm 2025 của tổng công ty.