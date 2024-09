EVNCPC tăng cường kiểm tra và tuyên truyền an toàn điện

Kế hoạch chia làm nhiều đợt với ưu tiên trong các tháng cuối năm 2024 hoàn thành cho hơn 71.000 khách hàng có nguy cơ cao về cháy nổ, tiếp tục triển khai qua năm 2025 cho hơn 48.000 khách hàng có nguy cơ cao về cháy nổ còn lại và mở rộng đến 4,7 triệu khách hàng là hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt.

Kiểm tra an toàn điện tại khu vực nguy cơ cao

Gần đây, tại thành phố Huế, Điện lực Bắc Sông Hương phối hợp cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra an toàn điện tại chợ Đông Ba, nơi tập trung nhiều gian hàng kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như vàng mã, hàng vải và sạp quần áo.

Nhân viên điện lực đã hướng dẫn tiểu thương về cách bố trí và sử dụng các thiết bị điện một cách an toàn, đồng thời thay đổi vị trí ổ cắm và nâng cấp hệ thống điện để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.

Trong đợt kiểm tra này, Điện lực Bắc Sông Hương còn sử dụng camera nhiệt để kiểm tra toàn diện hệ thống tủ tổng và tủ phân phối điện của Ban quản lý chợ. Việc đo kiểm dòng tải và kiểm tra các bảng điện cấp cho các hộ tiểu thương giúp đưa ra các giải pháp cải thiện hệ thống điện nội bộ tại chợ Đông Ba, bảo đảm an toàn tối đa.

Ngành điện miền Trung phối hợp với công an, chính quyền địa phương kiểm tra, hướng dẫn an toàn điện cho khách hàng có nguy cơ cao về cháy nổ trên địa bàn 13 tỉnh/thành miền Trung - Tây Nguyên.

Trước đó, vào giữa tháng 7 tại Đắk Lắk, Điện lực Krông Pắk phối hợp với chính quyền địa phương ở thị trấn Phước An kiểm tra hệ thống điện tại các khu trọ, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

13 công ty điện lực trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên đã thực hiện kiểm tra và tuyên truyền an toàn sử dụng điện cho gần 120.000 khách hàng.

Đối tượng kiểm tra bao gồm các khu trọ thấp tầng, khu tập thể cũ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, kho hàng, chợ, trung tâm thương mại, quán bar, karaoke, cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm hội nghị và xưởng sản xuất trong khu công nghiệp.

Nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn điện

Bên cạnh việc kiểm tra, EVNCPC còn chú trọng đến công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về an toàn điện trong cộng đồng.

Tại chợ Đông Ba, ngoài việc kiểm tra và hướng dẫn trực tiếp, các nhân viên điện lực còn phát tài liệu hướng dẫn và giới thiệu thông tin qua các kênh truyền thông xã hội như Facebook và YouTube.

Những buổi tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở có nguy cơ cao cũng được tổ chức thường xuyên. Tại đây, người dân và chủ cơ sở kinh doanh được hướng dẫn cách nhận biết nguy cơ cháy nổ, cách sử dụng điện an toàn và các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Ông Nguyễn Sanh Nghi - Phó trưởng Ban quản lý chợ Đông Ba chia sẻ: "Hoạt động tuyên truyền này đã góp phần nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ trong các hộ kinh doanh và khách hàng tiêu thụ điện".

EVNCPC cũng triển khai nhiều hình thức tuyên truyền khác qua các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung đã bổ sung chuyên mục "An toàn sử dụng điện" trên website và ứng dụng EVNCPC CSKH để cung cấp thông tin hữu ích về an toàn điện. Trung tâm cũng cập nhật luồng tổng đài tra cứu tự động để hướng dẫn và cung cấp kiến thức về an toàn sử dụng điện phục vụ nhu cầu tra cứu của khách hàng.

Ngoài ra, EVNCPC sử dụng các chương trình cảnh báo sản lượng điện bất thường thông qua dữ liệu thu thập từ xa. Việc này giúp phát hiện kịp thời các trường hợp tăng đột biến về sản lượng điện, từ đó cảnh báo khách hàng về nguy cơ chạm chập dây dẫn sau công tơ, giúp ngăn ngừa sự cố điện có thể xảy ra và giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.

Các đơn vị điện lực cũng kết hợp hoạt động sản xuất kinh doanh với các hình thức giao tiếp khách hàng như lắp đặt mới, tách (tăng) số hộ, di chuyển công tơ, thay công tơ định kỳ, sang tên đổi chủ, thông báo ngừng, giảm cung cấp điện, tiếp nhận đơn thư và kiểm tra sử dụng điện. Các hoạt động này không chỉ nhằm kiểm tra và hướng dẫn mà còn để tuyên truyền về an toàn điện và phòng ngừa cháy nổ tại các cơ sở và hộ gia đình.

Ông Lê Hoàng Anh Dũng - Phó Tổng giám đốc EVNCPC nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi sự tham gia chủ động của khách hàng trong việc đảm bảo an toàn điện. Khách hàng cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện và tuân thủ các quy định về an toàn điện. Đối với các cơ sở kinh doanh, việc kiểm tra định kỳ và nâng cấp hệ thống điện là cần thiết để giảm thiểu rủi ro cháy nổ".

Với nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao nhận thức và tăng cường kiểm tra, EVNCPC hy vọng sẽ giảm thiểu các nguy cơ cháy nổ do điện và bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân và khách hàng.

"Chúng tôi mong muốn thông qua các hoạt động này, khách hàng sẽ nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc sử dụng điện an toàn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ bản thân và tài sản của mình", ông Dũng chia sẻ.