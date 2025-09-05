EVNCPC khuyến nghị khách hàng cài ứng dụng CSKH để kiểm soát tiền điện

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) mới đây đã chỉ đạo các công ty điện lực thành viên tăng cường công tác thông tin đến khách hàng. EVNCPC khuyến khích khách hàng cài đặt ứng dụng EVNCPC CSKH để theo dõi sản lượng điện hằng ngày, giúp kịp thời phát hiện những bất thường trong quá trình sử dụng điện, xử lý sớm các sự cố như chạm chập gây mất an toàn và làm tăng sản lượng điện tiêu thụ (khách hàng có thể tải ứng dụng EVNCPC CSKH tại đây: https://cskh.cpc.vn/cham-soc-khach-hang).

Ngành điện cam kết phối hợp với khách hàng để kiểm tra thực tế những trường hợp hóa đơn có dấu hiệu bất thường (Ảnh: EVN).

Trong trường hợp hóa đơn có dấu hiệu bất thường, ngành điện sẽ phối hợp cùng khách hàng kiểm tra thực tế hệ thống điện để xác định nguyên nhân, trong đó không loại trừ khả năng do chạm chập đường dây hoặc thiết bị điện trong gia đình.

EVNCPC khẳng định luôn lắng nghe, tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh; bảo đảm quyền lợi chính đáng của người sử dụng điện; đồng thời cam kết cung cấp dịch vụ điện minh bạch, công khai, tin cậy.