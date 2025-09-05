EVNCPC khuyến nghị khách hàng cài ứng dụng CSKH để kiểm soát tiền điện
(Dân trí) - EVNCPC khuyến nghị người dân khi có thắc mắc về hóa đơn tiền điện hãy liên hệ trực tiếp Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung qua số 19001909 để được hỗ trợ, giải đáp kịp thời.
Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) mới đây đã chỉ đạo các công ty điện lực thành viên tăng cường công tác thông tin đến khách hàng. EVNCPC khuyến khích khách hàng cài đặt ứng dụng EVNCPC CSKH để theo dõi sản lượng điện hằng ngày, giúp kịp thời phát hiện những bất thường trong quá trình sử dụng điện, xử lý sớm các sự cố như chạm chập gây mất an toàn và làm tăng sản lượng điện tiêu thụ (khách hàng có thể tải ứng dụng EVNCPC CSKH tại đây: https://cskh.cpc.vn/cham-soc-khach-hang).
Trong trường hợp hóa đơn có dấu hiệu bất thường, ngành điện sẽ phối hợp cùng khách hàng kiểm tra thực tế hệ thống điện để xác định nguyên nhân, trong đó không loại trừ khả năng do chạm chập đường dây hoặc thiết bị điện trong gia đình.
EVNCPC khẳng định luôn lắng nghe, tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh; bảo đảm quyền lợi chính đáng của người sử dụng điện; đồng thời cam kết cung cấp dịch vụ điện minh bạch, công khai, tin cậy.