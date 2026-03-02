Eo biển Hormuz chính thức tê liệt, giá dầu bất ngờ tăng dữ dội

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết eo biển này “về cơ bản đã bị đóng cửa”. Iran cảnh báo các tàu thuyền rằng việc đi qua Hormuz hiện không an toàn.

Ngay sau đó, hãng vận tải container Hapag-Lloyd AG (Đức) thông báo tạm dừng hoạt động qua tuyến đường này do “việc đóng cửa chính thức”.

Lưu lượng tàu thuyền sụt giảm mạnh. Nhiều tàu chở dầu xếp hàng chờ ở cả hai đầu eo biển. Ba tàu đã dừng hành trình khi chuẩn bị rời Vịnh Ba Tư, trong khi ít nhất 8 tàu chở dầu khác tập trung bên ngoài Vịnh Oman suốt hai tuần qua. Một số tàu thậm chí hủy chuyến giữa chừng khi đang di chuyển qua khu vực.

Tuy vậy, dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp cho thấy đến tối 28/2 (giờ London), vẫn có một số tàu dầu và tàu chở khí tiếp tục đi qua, dù số lượng ít hơn nhiều so với bình thường.

Hormuz cũng là tuyến trung chuyển sống còn của khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Ít nhất 3 tàu chở LNG đi hoặc đến Qatar đã tạm dừng để tránh khu vực này.

Qatar hiện là nước xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới, chiếm khoảng 20% nguồn cung toàn cầu năm ngoái, và mọi lô hàng đều phải đi qua Hormuz để đến châu Á và châu Âu.

Tập đoàn vận tải biển Nippon Yusen KK (Nhật Bản) yêu cầu đội tàu tránh đi qua Hormuz. Chính phủ Hy Lạp cũng khuyến cáo đội tàu thương mại của mình đánh giá lại kế hoạch di chuyển, đồng thời cảnh báo nguy cơ nhiễu sóng định vị tại khu vực.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) từng gọi đây là “điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng nhất thế giới”. Năm 2024, khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 20% nhu cầu toàn cầu, đã được vận chuyển qua tuyến đường này.

Bản đồ khu vực eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Đối với thế giới, khu vực này không chỉ là nguồn cung cấp năng lượng mà còn là "động mạch chủ" của thương mại toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với dòng chảy này đều sẽ gây ra những cú sốc trên thị trường năng lượng toàn cầu và gây tăng giá dầu đột biến.

Hiện chưa rõ tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Dù một số tàu vẫn qua lại, lưu lượng đã giảm mạnh. Nếu gián đoạn tiếp diễn, thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ chịu áp lực lớn.

Do thị trường tương lai nghỉ giao dịch cuối tuần, phản ứng đầy đủ của giới đầu tư chưa thể hiện rõ. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ IG Group, giá dầu chuẩn Mỹ West Texas Intermediate đã được giao dịch tăng hơn 8% vào tối 28/2 (giờ London), phản ánh lo ngại rủi ro nguồn cung.

Ý nghĩa chiến lược của eo biển Hormuz không chỉ nằm ở khối lượng dầu vận chuyển qua đây mỗi ngày mà còn ở việc không có tuyến đường nào có thể thay thế. Các đường ống dẫn dầu trên bộ chỉ có thể vận chuyển tối đa 6,5 triệu thùng/ngày, chưa bằng 1/2 lượng dầu đi qua eo biển Hormuz.

Nếu eo biển bị phong tỏa, các tàu chở dầu buộc phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng của Nam Phi. Điều này sẽ khiến thời gian vận chuyển kéo dài thêm hàng tuần và đẩy chi phí vận tải lên cao ngất ngưởng.