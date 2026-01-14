“Ém” thông tin về trái phiếu, đến lượt Apec Group bị phạt tiền

Ngày 10/1, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Apec Group do vi phạm quy định trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Apec Group bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định với các tài liệu quan trọng liên quan đến việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu…

Ngoài vi phạm về công bố thông tin, Apec Group tiếp tục bị phạt tiền 85 triệu đồng do thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định. Công ty đã thực hiện phân phối trái phiếu riêng lẻ vượt quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu đối với mã APGCH2126011.

Cộng gộp 2 hành vi vi phạm nêu trên, Apec Group bị xử phạt tổng cộng 150 triệu đồng.

Apec Group bị phạt tiền (Ảnh: Mạnh Quân).

Đáng nói, gần đây, UBCKNN liên tiếp xử phạt các doanh nghiệp “ém” thông tin trái phiếu. Mới nhất, thêm Xuân Thiện Ninh Thuận và Viễn Thông Trịnh Gia Nguyễn bị phạt tổng cộng 185 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 7/1, Thanh tra UBCKNN đã xử phạt Xuân Thiện Ninh Thuận 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin định kỳ về báo cáo tài chính các năm 2023, 2024... cũng như báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu các năm, báo cáo về việc sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu như thế nào.

Tại Quyết định số 25, Công ty TNHH Viễn Thông Trịnh Gia Nguyễn cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin định kỳ về báo cáo tài chính, tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu cũng như tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán...

Theo các chuyên gia, đây là động thái thanh tra quyết liệt, cần thiết trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn đang trong giai đoạn tái cấu trúc và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.